Жахливе злодіяння. Байден засудив ракетний удар по Краматорському вокзалу
Президент США засудив ракетний удар по вокзалу Краматорська російськими військами і обіцяє підтримку Україні
Про це Джо Байден написав у Twitter.
"Атака на український вокзал — ще одне жахливе злодіяння, вчинене Росією, в ході якого було завдано ударів по мирних жителів, які намагалися евакуюватися і дістатися безпечного місця", - написав президент США.
Він також пообіцяв, що США надалі допомагатимуть Україні в галузі безпеки та постачання зброї, щоб допомогти захистити свою землю.
"І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи їх до відповідальності. Від початку моєї каденції Сполучені Штати приділяли першочергову увагу постачанням критично важливого військового потенціалу Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії. Весь світ став свідком ефективності цієї зброї", – зазначив Байден.
- Нагадаємо, 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини.
- Зеленський назвав обстріл росіянами вокзалу Краматорська "злом, яке не має меж".
- Мер Краматорська припустив, що якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей.
- У РНБО заявили, що РФ перекладає на Україну відповідальність за ракетний удар по вокзалу Краматорська.
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