Про це Джо Байден написав у Twitter.



"Атака на український вокзал — ще одне жахливе злодіяння, вчинене Росією, в ході якого було завдано ударів по мирних жителів, які намагалися евакуюватися і дістатися безпечного місця", - написав президент США.

Він також пообіцяв, що США надалі допомагатимуть Україні в галузі безпеки та постачання зброї, щоб допомогти захистити свою землю.

"І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи їх до відповідальності. Від початку моєї каденції Сполучені Штати приділяли першочергову увагу постачанням критично важливого військового потенціалу Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії. Весь світ став свідком ефективності цієї зброї", – зазначив Байден.