Железняк звинуватив Васильченко та Піпу в отриманні 20 млн грн на свої округи за підтримку закону про олігархів

Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах ВР, передає Еспресо.TV.

"У мене є факти, що окремі депутати – Галина Васильченко та Наталія Піпа - отримали 20 млн грн на свої округи від влади. Це є конкретні документи. Це є в соцмережах, ви можете перевірити, або на сайті уряду від 20 серпня", - заявив Железняк.

Він припустив, що деяким нардепам "Голосу" могли телефонувати з Банкової та пропонувати певні посади чи "плюшки" за підтримку закону про олігархів.

"Ми сьогодні бачили, коли всі фракції вимагали відсторонення головуючого, тому що була порушена процедура, і я в тому числі підписав. Колегам, напевно, поступив дзвінок з якогось відомого місця, наприклад, на вулиці Банковій. І вони почали відкликати мій підпис, що не мають право робити по закону, але підігрували владі. Коли ми питали колег, то вони прикривалися незрозуміло якими аргументами. Я сподіваюсь, що після цього ні в кого не буде сумнівів, що Роман Лозинський, Олександра Устинова, Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Наталія Піпа та інші колеги, які входять до МФО "Справедливість" зараз представляють фактично владу, які спокусилися на якісь плюшки, напевно, влади, якісь посади. І зараз ми побачимо як вони далі удаватимуть, що це була їхня принципова позиція", - наголосив Железняк.





Нагадаємо, до цього фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" подали заяву про відсторонення головуючого у ВР Руслана Стефанчука від розгляду законопроєкту про олігархів. Проте парламент провалив голосування.

У свою чергу, Верховна Рада все ж ухвалила закон про статус олігархів в Україні.

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