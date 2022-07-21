"Жертви не статистика, це реальні люди": "Гончаренко центри" створили Меморіал цивільних жертв російсько-української війни

З метою вшанування пам'яті загиблих від рук російських окупантів цивільних жителів України, волонтерська культурно-освітня мережа "Гончаренко центр" започаткувала створення Меморіалу жертв російсько-української війни. Проєкт стартував онлайн цього тижня. На сайті розміщено фотографії та стислі відомості про загиблих, а також посилання на їхні соціальні мережі.



Як розповіла кураторка проєкту, керівниця одеського "Гончаренко центру" Сабіна Нікітенко, меморіал, який має нагадувати про жертви серед цивільного населення України, продовжують укладати волонтери центру. "За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, на 20 червня 2022 вже зафіксовано 10 308 жертв серед цивільного населення нашої країни. Але це не просто цифри, це не статистика, це реальні люди – такі, як ми з вами. Вони жили, вони раділи і сумували, виховували дітей та займалися улюбленою справою. А тепер їх нема. Їх знищила російська федерація. Ми хотіли, щоб всі наочно побачили цей страшний злочин росії, щоб люди в Україні та закордоном пам’ятали людей, які стоять за цими цифрами. Саме для того ми додали посилання на соціальні мережі загиблих", — зазначила кураторка проєкту.

За словами народного депутата, засновника мережі "Гончаренко центрів" Олексія Гончаренка, "Меморіал пам’яті" створюється, щоб показати світу масштаби злочинів російської федерації. "Шизоїдні російські пропагандисти розповідають про те, ніби росія бореться з нацистами. Але весь світ має розуміти, що відбувається насправді, як росія знищує мирних українських громадян – жінок, дітей, котрі жили мирним щасливим життям у своїй країні, ніколи не тримали зброю і не знали що таке війна поки сюди не прийшли орки. Ми створили цей проєкт, щоб криваві злочини рф назавжди закарбувались в пам’яті людства. За цей терор, за кожну пролиту краплю крові цивільних жертв росія має понести неминуче суворе покарання!" — наголосив Олексій Гончаренко.

Сторінку Меморіалу жертвам російсько-української війни можна переглянути за посиланням: https://www.memorialua.com

Для довідки: "Гончаренко центри" є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.