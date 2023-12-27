Жеваго: Якщо не знайдемо гроші на бюджет, то доведеться друкувати, а це призведе до інфляції

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Якщо ми сьогодні не знайдемо відповідні джерела фінансування державного бюджету, то, повірте мені, ми вимушені будемо друкувати гроші, як це було на початку війни й завдяки цьому в систему знову повернеться інфляція, тобто повернеться зростанням обмінного курсу національної валюти до всіх решти валют світових, до яких ми сьогодні маємо ці котирування", - заявив підприємець, меценат Костянтин Жеваго

Жеваго підкреслив, що це зараз величезна проблема про яку треба було думати з першого дня цього року.

"На жаль, не всі в нашій країні розуміються на тому, наскільки важлива є національна економіка, яка робить нас самодостатніми людьми та нацією, яка взагалі може виживати. Сьогодні в нас багато державного бомонду, істеблішменту, що кажуть: навіщо нам ці українські підприємства, компанії, ми отримуємо гроші від іноземців, від уряду Сполучених Штатів, європейських держав, ми будемо отримувати гроші звідти й скільки нам треба. А це вже неправда", - пояснює інвестор.

Меценат нагадав, що ще 15 листопада усі сподівалися, що гроші будуть, то сьогодні ми розуміємо - грошей немає.

"І коли я подивлюся, як себе веде або регулятор національного банку України, коли закриває фінансові, страхові компанії, знищує робочі місця: десь 300, десь 400 людей, а це все податки, ПДФО, економічна активність, яка є ВВП держави, це саме те, що робить нас самодостатніми. Усі разом закрили щонайменше 10 тисяч робочих місць, а це мільярд гривень податків. Саме з цього мільярда і не вистачає для того, щоб зараз перекрити недофінансування від Заходу, Сполучених Штатів або від європейської спільноти", - підсумував Жеваго.

16 листопада сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.

Водночас 7 грудня сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму близько 106 млрд доларів.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко сказала, що Києву, можливо, доведеться затримати зарплати для 500 тис. держслужбовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо західна допомога не надійде.

*Є родичем кінцевого бенефіціарного власника телеканалу "Еспресо".