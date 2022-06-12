Про це повідомив Офіс генерального прокурора у телеграм.

За даними правоохоронців, мешканка Бахмуту, що на Донеччині, у травні-червні за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Їй повідомили про підохру у державній зраді, йдеться у повідомленні.

"Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста Бахмута", - зазначає Офіс.

Правоохоронці зафіксували 14 фактів передачі Росії таких даних, вказують в Офісі.

Жінку затримано, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. СБУ веде досудове розслідування, зауважив Офіс генпрокурора.