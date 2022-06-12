Жінка з Бахмуту передавала росіянами координати ЗСУ. Її затримали
На Донеччині правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у передачі даних про Збройні Сили ворогу
Про це повідомив Офіс генерального прокурора у телеграм.
За даними правоохоронців, мешканка Бахмуту, що на Донеччині, у травні-червні за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Їй повідомили про підохру у державній зраді, йдеться у повідомленні.
"Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста Бахмута", - зазначає Офіс.
Правоохоронці зафіксували 14 фактів передачі Росії таких даних, вказують в Офісі.
Жінку затримано, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. СБУ веде досудове розслідування, зауважив Офіс генпрокурора.
- Нагадаємо, За день до вторгнення Росії на територію України, 23 лютого, тоді ще нардеп Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. 3 березня "Опозиційна платформа – За життя" виключила його зі своїх лав.
- 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві в державній зраді й анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.
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