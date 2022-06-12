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Жінка з Бахмуту передавала росіянами координати ЗСУ. Її затримали

12 червня, 2022 неділя
13:49
війна з Росією координувала обстріли в Бахмуті

На Донеччині правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у передачі даних про Збройні Сили ворогу

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у телеграм.

За даними правоохоронців, мешканка Бахмуту, що на Донеччині, у травні-червні за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Їй повідомили про підохру у державній зраді, йдеться у повідомленні.

"Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста Бахмута", - зазначає Офіс.

Правоохоронці зафіксували 14 фактів передачі Росії таких даних, вказують в Офісі.

Жінку затримано, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. СБУ веде досудове розслідування, зауважив Офіс генпрокурора.

  • Нагадаємо, За день до вторгнення Росії на територію України, 23 лютого, тоді ще нардеп Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. 3 березня  "Опозиційна платформа – За життя" виключила його зі своїх лав. 
  • 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві в державній зраді й анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.
Донецька область
Офіс генерального прокурора
держзрада
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