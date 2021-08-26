Житель Чернівців переклеїв штрих-коди в супермаркеті з дешевих товарів на дорогі і придбав їх

Про це повідомила пресслужба поліції області.

Як зазначається, під час проведення оперативно-розшукових та спеціальних поліцейських заходів правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний чернівчанин.

"Поліцейські з’ясували, що того дня чоловік здійснював покупки у магазині та, скориставшись відсутністю уваги працівників закладу, замінив штрих-коди з фіксованими цінами та назвою товарів із дорожчих на дешевші. Внаслідок цих шахрайських дій чоловік завдав збитків супермаркету на 1500 грн", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

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