Житель Чернівців переклеїв штрих-коди в супермаркеті з дешевих товарів на дорогі і придбав їх
У Чернівцях затримали чоловіка, який оплатив свої продукти у супермаркеті за переклеєними з дешевших товарів штрих-кодами
Про це повідомила пресслужба поліції області.
Як зазначається, під час проведення оперативно-розшукових та спеціальних поліцейських заходів правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний чернівчанин.
"Поліцейські з’ясували, що того дня чоловік здійснював покупки у магазині та, скориставшись відсутністю уваги працівників закладу, замінив штрих-коди з фіксованими цінами та назвою товарів із дорожчих на дешевші. Внаслідок цих шахрайських дій чоловік завдав збитків супермаркету на 1500 грн", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.71
Купівля 26.71Продаж 26.95
-
EUR
Купівля 31.27Продаж 31.67
- Актуальне
- Важливе