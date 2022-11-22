Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

При гуманітарному центрі працює гаряча лінія. Жителі Херсонщини зможуть залишити її операторам заявку на евакуацію й отримання гуманітарної допомоги. Звернутися до кол-центру можна за телефоном: (066) 637-49-85 або ж у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98.

Щоб евакуювати маломобільних осіб і людей похилого віку каретами швидкої допомоги до Дніпра, потрібно телефонувати на номер: (099) 750-99-92. Громадян, які евакуюються, забезпечують безкоштовним прихистком.

Повідомити про бажання евакуюватися можна також через гарячу лінію Херсонської ОВА за телефонами: 0800-330-951, (091) 481-78-45 або ж у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

До організації евакуації долучилися такі волонтерські організації:

Help People. Організовує безкоштовну евакуацію мікроавтобусами людей і їхніх домашніх улюбленців до Миколаєва. Телефон: (093) 696-97-88.

Фонд "Світлі справи". Допомагає евакуюватися та надає тимчасовий прихисток. З питань евакуації телефонуйте на номер: 0800-300-520, щодо тимчасового прихистку – (093) 544-33-08.

Благодійний фонд "Берегиня". Здійснює евакуацію з Херсона та Берислава.

Напередодні в Мінреінтеграції звернулись до вразливих категорій громадян (жінок із дітьми, літніх, хворих і маломобільних) із проханням евакуюватись із Херсона до інших регіонів

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb