Жителі Херсонщини зможуть подати заявки на евакуацію чи гумдопомогу в Координаційний гуманітарний центр. Подробиці
У Херсонській області розпочав роботу Координаційний гуманітарний центр. Завдяки йому спростять обмін інформацією про потреби в евакуації та гуманітарній допомозі між місцевим населенням, волонтерами й владою
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
При гуманітарному центрі працює гаряча лінія. Жителі Херсонщини зможуть залишити її операторам заявку на евакуацію й отримання гуманітарної допомоги. Звернутися до кол-центру можна за телефоном: (066) 637-49-85 або ж у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98.
Щоб евакуювати маломобільних осіб і людей похилого віку каретами швидкої допомоги до Дніпра, потрібно телефонувати на номер: (099) 750-99-92. Громадян, які евакуюються, забезпечують безкоштовним прихистком.
Повідомити про бажання евакуюватися можна також через гарячу лінію Херсонської ОВА за телефонами: 0800-330-951, (091) 481-78-45 або ж у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.
До організації евакуації долучилися такі волонтерські організації:
Help People. Організовує безкоштовну евакуацію мікроавтобусами людей і їхніх домашніх улюбленців до Миколаєва. Телефон: (093) 696-97-88.
Фонд "Світлі справи". Допомагає евакуюватися та надає тимчасовий прихисток. З питань евакуації телефонуйте на номер: 0800-300-520, щодо тимчасового прихистку – (093) 544-33-08.
Благодійний фонд "Берегиня". Здійснює евакуацію з Херсона та Берислава.
- Напередодні в Мінреінтеграції звернулись до вразливих категорій громадян (жінок із дітьми, літніх, хворих і маломобільних) із проханням евакуюватись із Херсона до інших регіонів
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