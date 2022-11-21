Про це повідомила у Telegram міністр реінтеграції Ірина Верещук.

"З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України", - написала вона.

За її словами, для охочих виїхати буде забезпечено безплатне проживання у прихистках, харчування та ліки. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій, підкреслила міністерка.

Херсон поки залишається без світла, води та опалення.

Знищення енергетичної інфраструктури Херсона, за попередніми оцінками, завдало 1,5-2 млрд гривень збитків.

Окупанти вдень 21 листопада обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є загиблий.

Увечері 21 листопада російські загарбники влучили в квартиру.

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