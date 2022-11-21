У Мінреінтеграції закликали мешканців Херсона евакуюватись на зиму до інших регіонів
У Мінреінтеграції звернулись до вразливих категорій громадян (жінок із дітьми, літніх, хворих і маломобільних) із проханням евакуюватись із Херсона до інших регіонів
Про це повідомила у Telegram міністр реінтеграції Ірина Верещук.
"З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України", - написала вона.
За її словами, для охочих виїхати буде забезпечено безплатне проживання у прихистках, харчування та ліки. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій, підкреслила міністерка.
- Херсон поки залишається без світла, води та опалення.
- Знищення енергетичної інфраструктури Херсона, за попередніми оцінками, завдало 1,5-2 млрд гривень збитків.
- Окупанти вдень 21 листопада обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є загиблий.
- Увечері 21 листопада російські загарбники влучили в квартиру.
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