Жителі ОРДО повідомили про велику колону військової техніки, що поїхала з окупованого Донецька в напрямку фронту, - Радіо Свобода

Про повідомляє проєкт Радіо Свобода - Донбас.Реалії.

За словами очевидців, близько 22:00 колона з'явилась у центрі міста та рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу "за вісім років".

"Ішла з Донецька трасою між Донецьком і Макіївкою, імовірно у бік Ясинуватої",- повідомив житель міста.

"Танки, дуже багато. Та БТРи. І людей везли. Годину техніка їхала", - сказала очевидиця з центру міста.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.

Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".