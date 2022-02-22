Жителі ОРДО повідомили про велику колону військової техніки, що поїхала з окупованого Донецька в напрямку фронту, - Радіо Свобода
Журналісти з посиланням на мешканців окупованого Донецька повідомляють про велику колону танків і бронетехніки, яка рухається з міста до лінії зіткнення
Про повідомляє проєкт Радіо Свобода - Донбас.Реалії.
За словами очевидців, близько 22:00 колона з'явилась у центрі міста та рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу "за вісім років".
"Ішла з Донецька трасою між Донецьком і Макіївкою, імовірно у бік Ясинуватої",- повідомив житель міста.
"Танки, дуже багато. Та БТРи. І людей везли. Годину техніка їхала", - сказала очевидиця з центру міста.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
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