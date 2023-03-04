Про це повідомляє Київська ОВА.

"За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, вночі та вранці 5 березня утримаються пориви вітру 15-18 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - пише ОВА.

У Київській області оголосили І рівень небезпечності - жовтий.

"Нагадаємо, під час сильних поривів вітру щільно закривайте вікна будинків. На вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередачі", - йдеться у повідомленні.