Жителів Київщини та столиці попередили про роботу саперів

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - пише ВА.

Жителів Київщини закликали зберігати спокій, а у разі повітряної тривоги - прямувати до укриття.