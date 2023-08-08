Жителів Київщини та столиці попередили про роботу саперів
У вівторок, 8 серпня, у передмісті Києва може бути гучно
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - пише ВА.
Жителів Київщини закликали зберігати спокій, а у разі повітряної тривоги - прямувати до укриття.
- У ніч на 3 серпня відбулася масштабна атака ворожих дронів: на Київщині ППО знищила майже півтора десятка "шахедів", попередньо обійшлось без жертв та руйнувань.
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