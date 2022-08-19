Жителів Миколаївщини, Херсонщини та Дніпропетровщини попередили про високу ймовірність обстрілів
Через загрозу російських обстрілів у небезпеці зараз перебувають території Миколаївської, Херсонської і Дніпропетровської областей
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі маневрує вздовж кримського узбережжя. Напоготові перебувають 2 ракетоносії, які споряджені 16 крилатими ракетами "Калібр".
"Це свідчить про актуальність ракетної загрози, високу імовірність повторення обстрілів Миколаївщини, Херсонщини, Нікопольщини й Криворіжжя. ‼️Не піддавайтесь паніці, за сигналами тривог дійте впевнено і правильно, уникайте відвідування закритих зон на узбережжі та інших заборонених районів, не допомагайте ворогу, не поширюйте інформацію про дії наших підрозділів, а ворожі локації та наміри, якщо маєте про них інформацію, передавайте компетентним органам. Бережіть себе і вірте в сили оборони. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні "Півдня".
- У ніч з 18 на 19 серпня пара російських гелікоптерів завдала удари по українських позиціях на південному фронті.
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