Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі маневрує вздовж кримського узбережжя. Напоготові перебувають 2 ракетоносії, які споряджені 16 крилатими ракетами "Калібр".

"Це свідчить про актуальність ракетної загрози, високу імовірність повторення обстрілів Миколаївщини, Херсонщини, Нікопольщини й Криворіжжя. ‼️Не піддавайтесь паніці, за сигналами тривог дійте впевнено і правильно, уникайте відвідування закритих зон на узбережжі та інших заборонених районів, не допомагайте ворогу, не поширюйте інформацію про дії наших підрозділів, а ворожі локації та наміри, якщо маєте про них інформацію, передавайте компетентним органам. Бережіть себе і вірте в сили оборони. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні "Півдня".

У ніч з 18 на 19 серпня пара російських гелікоптерів завдала удари по українських позиціях на південному фронті.

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