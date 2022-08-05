Жителів Нікополя попередили про небезпеку
На Дніпропетровщині ввечері 5 серпня жителів Нікополя попередили про можливий обстріл
Про це повідомив керівник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.
"Друзі, увага, на позиції вийшла техніка орків. Можливий обстріл прибережних територій (міст, сіл, селищ). Дві стіни або бомбосховище", - написав Євтушенко.
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