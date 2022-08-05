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Жителів Нікополя попередили про небезпеку

5 серпня, 2022 п'ятниця
21:37
війна з Росією Нікополь

На Дніпропетровщині ввечері 5 серпня жителів Нікополя попередили про можливий обстріл

Про це повідомив керівник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.

"Друзі, увага, на позиції вийшла техніка орків. Можливий обстріл прибережних територій (міст, сіл, селищ). Дві стіни або бомбосховище", - написав Євтушенко.

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Україна
Дніпропетровщина
Нікополь
Військові новини
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