Жителів Нікополя попередили про небезпеку

Про це повідомив керівник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.

"Друзі, увага, на позиції вийшла техніка орків. Можливий обстріл прибережних територій (міст, сіл, селищ). Дві стіни або бомбосховище", - написав Євтушенко.

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