Жителів Одещини попередили про контрольований підрив боєприпасів в одному з районів
У понеділок, 10 жовтня, у Білгород-Дністровському районі Одеської області заплановано контрольований підрив двох боєприпасів
Про це повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму телеграмі.
Підриватимуть боєприпаси часів Другої світової війни - два артилерійські снаряди 76 мм.
Братчук нагадує, що у випадку знаходження вибухонебезпечного предмета заборонено:
- Наближатися до нього, брати до рук чи пересувати
- Розбирати, кидати чи бити по ньому
- Розпалювати поряд багаття
- Приносити вибухонебезпечний предмет додому
Він наголошує, що про подібні знахідки варто повідомляти рятувальників чи Нацполіцію.
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