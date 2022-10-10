Жителів Одещини попередили про контрольований підрив боєприпасів в одному з районів

Про це повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму телеграмі.

Підриватимуть боєприпаси часів Другої світової війни - два артилерійські снаряди 76 мм.

Братчук нагадує, що у випадку знаходження вибухонебезпечного предмета заборонено:

Наближатися до нього, брати до рук чи пересувати

Розбирати, кидати чи бити по ньому

Розпалювати поряд багаття

Приносити вибухонебезпечний предмет додому

Він наголошує, що про подібні знахідки варто повідомляти рятувальників чи Нацполіцію.

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