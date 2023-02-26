Мешканців окупованих територій закликають перемальовувати Z-свастику на синьо-жовтий пісковий годинник

Про це повідомили в telegram-каналі рух громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка".

У пості закликається перетворюйте символи окупантів Z на синьо-жовті пісочні годинники.

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"Нагадайте окупантам, що часу на те, щоб залишити українські території, в них залишилось небагато. Надсилайте ваші фото і відео у наш чат-бот "Разом", - йдеться у дописі

Зокрема у пості закликають українців на всіх на тимчасово окупованих територіях України приєднуватись до акції, а українців на підконтрольних Україні територіях - підтримувати спротив та ділитись інформацією.