Мешканців окупованих територій закликають перемальовувати Z-свастику на синьо-жовтий пісковий годинник
У неділю, 26 лютого, у День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя, почалася безстрокова акція "Наближається час свободи"
Про це повідомили в telegram-каналі рух громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка".
У пості закликається перетворюйте символи окупантів Z на синьо-жовті пісочні годинники.
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"Нагадайте окупантам, що часу на те, щоб залишити українські території, в них залишилось небагато. Надсилайте ваші фото і відео у наш чат-бот "Разом", - йдеться у дописі
Зокрема у пості закликають українців на всіх на тимчасово окупованих територіях України приєднуватись до акції, а українців на підконтрольних Україні територіях - підтримувати спротив та ділитись інформацією.
- Станом на 26 лютого відомо, що у Російській Федерації незаконно утримують 180 українських громадян, 116 із них - кримські татари.
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