Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що російські терористи продовжують загострювати гуманітарну кризу на окупованих територіях України.

За даними ЦНС, цивільному населенню практично неможливо отримати якісну медичну допомогу. На окупованій Луганщині фахову медичну допомогу можна отримати лише в Луганську і тільки при наявності російського паспорта.

"Це черговий доказ того, що росіяни повністю провалили процес примусової паспортизації на ТОТ через спротив місцевого населення. Окупаційні адміністрації намагаються виконати “норми паспортизації”, які спущені з москви. Тому посилюють поліцейсько-адміністративний режим та загострюють гуманітарну кризу", - пояснили в ЦНС.

Також повідомляється, що більшість цивільних лікарень перевели у формат роботи військових шпиталів, де перевагу в лікуванні надають російським військовим.