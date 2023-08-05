Жителям окупованих територій важко отримати якісну медичну допомогу, перевагу надають військовим, - ЦНС
На тимчасово захоплених територіях України окупанти надають медичну допомогу лише при наявності російського паспорта. Водночас більшість лікарень переробили під військові шпиталі, де перевагу в лікуванні надають загарбникам
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що російські терористи продовжують загострювати гуманітарну кризу на окупованих територіях України.
За даними ЦНС, цивільному населенню практично неможливо отримати якісну медичну допомогу. На окупованій Луганщині фахову медичну допомогу можна отримати лише в Луганську і тільки при наявності російського паспорта.
"Це черговий доказ того, що росіяни повністю провалили процес примусової паспортизації на ТОТ через спротив місцевого населення. Окупаційні адміністрації намагаються виконати “норми паспортизації”, які спущені з москви. Тому посилюють поліцейсько-адміністративний режим та загострюють гуманітарну кризу", - пояснили в ЦНС.
Також повідомляється, що більшість цивільних лікарень перевели у формат роботи військових шпиталів, де перевагу в лікуванні надають російським військовим.
- 4 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що в окупованому Мелітополі активно використовує мобільні крематорії. Місцеві скаржаться на постійний трупний сморід у місті, особливо вночі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе