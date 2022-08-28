Жителям Зеленодольська сказали терміново вибратися з дач 

Заклик опублікував голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий на своїй сторінці у фейсбук.

"Жителі Зеленодольської громади! Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли знаходитись на дачному кооперативі "Отдих" – зателефонуйте їм і дізнайтесь чи все добре! Якщо ви не можете зв’язатись з ними, телефонуйте до гарячої лінії міської ради 0 (96) 026 31 85. Усім покинути дачі в місті Зеленодольськ! Терміново", – закликав Невеселий.

За його словами ніч з 27 на 28 серпня минула гучно: під обстріли потрапили промислова зона міста Зеленодольськ та прикордонні території села Мар’янське та села Велика Костромка. Люди не постраждали, але є руйнування на території промзони.

"Ворог на території громади відсутній. Кордони Дніпропетровщини під захистом ЗС України! Ситуація залишається стабільно напружена. Майже кожного дня наші території під обстрілом. Тому будьте уважні та обережні! Бережіть себе!" – повідомив очільник громади.