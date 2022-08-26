Росіяни обстріляли з "ураганів" громаду на Дніпропетровщині, поранено 63-річну жінку

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російська армія уже чотири рази обстріляла Зеленодольську громаду. Поцілили з "ураганів" по самому Зеленодольську та Великій Костромці. Поранена 63-річна жінка. Їй надали допомогу. Лікується вдома".

За його словами, внаслідок обстрілів є руйнування житла людей і виробничих будівель підприємства.

Також росіяни вкотре вдарили по Нікопольському району. Масштаби руйнацій наразі з’ясовують.

Російські війська вночі на 26 серпня дев’ять разів обстрілювали три райони Дніпропетровської області – Нікопольський, Синельниківський і Криворізький. Унаслідок обстрілів було пошкоджено будинки й санаторій, сталася пожежа в ангарі з технікою на дорожньому підприємстві.

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