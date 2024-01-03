Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Жити попри все. Як ми навчились любити життя під чотиригодинними ракетними обстрілами 
OPINION

Жити попри все. Як ми навчились любити життя під чотиригодинними ракетними обстрілами 

Марина Данилюк-Ярмолаєва
3 січня, 2024 середа
15:00
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Уперше новорічні свята не викликають нічого, крім байдужості. Їжа втратила смак. А святковий концерт "Вечірнього кварталу" спричинив обурення "жартами" над окупованим Скадовськом

Найперше, — хочу привітати кожного, хто залишився живим після небаченого раніше у світі обстрілу цивільного населення крилатими та балістичними ракетами. Киян та харків‘ян 2 січня хотіли втопити у крові. А ще занурити в холод, відсутність електрики, води та відсутності каналізаційних систем. Завдяки нашим силам ППО трагедії великого масштабу не сталось. Однак мої щирі співчуття тим, хто загинув. І тим, хто ліг спати у власній оселі з ялинкою, а прокинувся безхатьком на руїнах.

Коли чотири години поспіль сидиш у коридорі між двох стін, — осмислюєш своє життя, пережитий досвід останніх двох років. І розумієш, що головна емоція — не страх, а бажання крижаної помсти. І дрібка — все-таки жити. 

Що витягали наші люди з-під завалів власного життя, зруйнованого вщент? 

У Харкові — чоловік прийшов за кліткою з канаркою. 

У Києві жінка зі знищеного будинку на Солом‘янці плакала, коли рятувальники знайшли клітку з її папугами. 

— Спасибі. І котика Максика, знайдіть, будь ласка…

Мені б дуже хотілось від західних партнерів у ці миті більше артилерійських снарядів, Patriot, і менше розмов про переговори з Путіним щодо "швидшого миру". Ми не просто довготривалий сезон "Чорного дзеркала", який можна дивитись під чипси та пиво. Ми живі люди. 

Читайте також: Розбиті ілюзії, траур і кров.  З чим йдемо у новий рік?

За чотири дні Росія випустила гігантський запас ракет — таких масштабних обстрілів не знала Україна навіть у перші дні війни. Судячи з серійних номерів — наш ворог спеціально нагромадив до свят понад три сотні ракет. Аби кинути їх на голови цивільних громадян, — рашисти добре знають, що у людей вихідні, діти на канікулах. А, отже, кожен спальний район великого міста — то бажана ціль для геноциду

Нам є чим пишатись — наша ППО, якою ніхто не цікавився до 24 лютого 2022 року, з якої постійно кпинили, яку дискредитували та утискали в грошах, — зуміла відбити безпрецедентну атаку. 

Тому коли хтось в ютубі розказує, що Росія вже перемагає і треба домовлятися на правах Путіна, — просто надішліть фото зруйнованих будинків. І наших громадян, у яких в новому році від минулого життя лишився хіба кіт у рушнику, якого щойно витягли рятувальники з-під завалів. 

Читайте також: Путін тероризує Україну. Колонка Віталія Портникова

Ми знаємо, що це не остання атака. І Росія промацуватиме нас на міцність ракетами ще довго. Вони шукатимуть у Google "чем заменить яйца в салате", але вкладатимуть гроші у зброю. Ракети, які прилетять вбивати українців удома.

А що у нас? Мусимо пробиратися через низькосортний гумор "Вечірнього кварталу", де сміються над жінками-біженками із блискавично окупованого Скадовська, слухати нікчемні пояснення про "вирвані слова контексту", і приймати пігулку від головного болю від нової белетристики Мар’яни Безуглої. 

Від цього справді пробирає подвійна злість, але мусимо вижити, аби точно ніколи знову. Аби нарешті збиратись під пам’ятником Шевченка на святкові ходи у вишиванках. Щоб обійнятися у день перемоги. Аби ладнати своє життя і зашивати рани, які залишилися на тілі кожного, небайдужого. Хто є українцем не по паспорту, а по духу. 

У такі дні хочеться точки опори, хочеться рятівної соломинки. Є потреба забути суперечки в фейсбуках і обійняти кожного свого. 

Ти радієш тому, що десь,  попри все, вижили люди. Що в укритті народилась дитина. Що люди відкопали кота чи собаку — хоч якесь різдвяне диво. 

У нас не буде іншого дому, крім цього. Де дихати легко навіть прогірклим від диму повітрям після ракетних атак. Ми можемо ненавидіти наші с*ачі, але ніде наша думка не буде важливою, крім як тут і зараз. 

Читайте також: Путін. Агонія. Колапс

Путін лякав у новорічному зверненні новими ударами та продовженням війни. Але ми не відчуваємо страху, шоку, не біжимо за закордонним паспортом, аби встигнути на потяг. Наші сусіди зірвали маски й більше не прикидаються. Давно не пишуть навіть "хорошие русские" нічого не значущих постів про "нет — войне!".

А отже, маємо повне право вмикати акулячий синдром і тішитись, коли око за око, а зуб за зуб. 

Не знаю, як ви, але мене тішать крики біологічних особин з Бєлгорода. Це була краща музика для душі на тлі жалоби за десятками наших громадян, які не зустріли нового року, і які ніколи не побачать України після перемоги.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Україна
життя
тероризм
Війна з Росією
ракетний удар
Читайте також:
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
2 січня, 2024 вiвторок
Для чого знову дискредитують Залужного?
ЗСУ
3 січня, 2024 середа
ЗСУ протягом минулої доби знищили 680 окупантів, 15 артсистем та 7 бронемашин, - Генштаб
корабель НАТО
2 січня, 2024 вiвторок
Туреччина заявила, що не пропустить у Чорне море два британські тральники, надані Україні
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 січня
15:09
Ексклюзив
МіГ-31 К
Полковник ЗСУ Селезньов сказав, як довго російські льотчики готуються до нового ракетного теракту
15:09
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Донеччини
РФ обстріляла Донеччину та Херсонщину: дві людини загинуло, серед поранених – підліток
15:05
TikTok
В українському TikTok працює мережа ворожої пропаганди, що налаштовує проти ЗСУ, - Інститут масової інформації
15:04
Луцьк, вибухи
"Зміна підходу": розвідка Британії вказала, чим останні масовані удари РФ відрізняються від атак минулої зими
14:08
OPINION
Богдан Буткевич
Не буде більше жодних "кримів за 3 дні"
13:47
Наталка Діденко
Відлига, мокрий сніг, дощ, похолодання: Наталка Діденко розповіла про погоду до кінця тижня
13:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 січня: скільки коштують долар і євро
13:37
Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що Україна цьогоріч планує наростити потужності ОПК у 6 разів
13:12
блокпост
Поліція Київщини прокоментувала нібито роздачу повісток на блокпостах
13:10
Денис Куликовський
Суд ухвалив вирок екскерівнику донецької катівні "Ізоляція" Куликовському
13:08
Міненерго
Міненерго доручило енергокомпаніям перевірити правомірність бронювань військовозобов'язаних працівників
12:50
Ексклюзив
ракета ATACMS
"Потрібні дії, а не заяви": польський експерт Сієрант про заклики надати Україні далекобійні ракети для ударів по РФ
12:33
Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання пілотів з України
12:22
вибори днр
Росіяни на ТОТ формують список "спостерігачів" на виборах президента РФ, - ЦНС
12:17
Санкції на алмази
ЄС наклав санкції на найбільшу компанію РФ із видобутку алмазів "Алроса" та її гендиректора Мариничева
12:07
OPINION
Валерій Пекар
Розвалена система управління добиватиме бізнес
11:57
школа
Як змінилася шкільна освіта в Україні після Революції Гідності. Пояснюють експерти
11:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атаки на Бєлгородщину і тимчасово окупований Крим після масованого обстрілу України та плани Путіна на вибори в Росії. Акценти світових ЗМІ 3 січня
11:44
електроенергія
В Україні поступово зростає споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 3 січня
11:30
Київ, ялинка
У столиці почали приймати заявки на здобуття мистецької премії "Київ": переможців оберуть у 9 номінаціях
11:27
Андрій Наумов
Оголошений Україною в розшук ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії, - BBC
11:21
Огляд
карта заставочна
Карта бойових дій за період  27 грудня – 3 січня: росіяни проводять ревізію контрнаступу ЗСУ, але зазнають рекордних втрат
11:21
Ексклюзив
ракета Х-101
Ракети Х-101 з тепловими пастками суттєво не впливають на роботу ППО, - Згурець
11:09
Радослав Сікорський
"Відповісти зрозумілою Путіну мовою": голова МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по РФ
10:40
Ілюстративне фото
Десантники 95-ї бригади дроном урятували побратима з полону
10:38
На фото: Мікі Рурк
Голлівудський актор Мікі Рурк збирає $1 млн на відбудову будинків у Херсоні
10:31
Українському ексчиновнику оголосили підозру у держзраді
Допомагав терористу "ЛНР" Пасічнику репресувати українців: затримано ексчиновника Міненерго
10:04
на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона
МОЗ оприлюднило свіжі дані щодо зруйнованих та пошкоджених Росією медзакладів
10:02
ЗСУ
Війська РФ зменшили кількість піхотних атак на Таврійському напрямку, але активно завдають авіаударів
10:01
OPINION
Юрій Гудименко
Чому не можна мобілізувати тільки бідних?
09:58
На фото: Зірка Marvel Керрі Бернанс
Зірка Marvel Керрі Бернанс потрапила в серйозну ДТП
09:47
Курська область
РФ звинуватила Україну в атаці на Курську область: начебто пошкоджено електропідстанцію, у людей немає світла і тепла
09:22
окупанти
Окупанти на Луганщині планують перетворити на катівню колонію, де вербують до підрозділів "Шторм-Z", - ОВА
09:15
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 64, тривають пошукові роботи
09:12
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки по Україні 29 грудня зросла. Усі деталі
09:06
Оновлено
Обстріл Харкова ввечері 2 січня
РФ знову обстріляла Україну 2 січня: у Харкові прильоти у школу та поряд з будинком
08:51
Оновлено
ракетна атака рф по Києву
Ракетна атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові загинуло 5 людей, більше ніж 130 постраждали
08:45
Зузана Чапутова
Масована атака РФ 2 січня: президентка Словаччини Чапутова закликала надати Україні засоби для самооборони
08:40
Клодін Гей
Президентка Гарвардського університету йде у відставку через звинувачення у плагіаті та підтримці антисемітизму
08:32
Оновлено
Російський корабель тихоокеанського флоту
Росіяни вивели у Чорне море 3 кораблі, ракетоносії відсутні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV