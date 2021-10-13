Житомирщині загрожує перехід до "червоної" зони карантину, - ОДА
Житомирська область може перейти до "червоної" зони адаптивного карантину через стрімке зростання COVID-госпіталізацій
Про це повідомила перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко під час брифінгу, передає РБК-Україна.
"На території Житомирської області спочатку було розгорнуто 9 лікарень для COVID-хворих, потім ми додали ще 6 лікарень, на сьогодні у нас 15 лікарень. Ліжок розгорнуто - 2071 і вони заповнюються дуже швидко...судячи з індикаторних показників через тиждень потрапимо до "червоного" рівня", - зауважила вона.
Остапченко зазначила, що наразі медична система області ще справляється з навантаженням.
"Відсоток забезпечення киснем всіх ліжок - 99.4 %, але дуже швидко ми ці ліжка заповнюємо. На сьогодні таких ліжок заповнено на 57%", - сказала вона.
За її словами, у регіоні по плану мають робити по 8 тис. щеплень в день, однак не виконують його.
"Медична система може це робити, а ми робимо не більше 4 тисяч в день. Такими темпами ми будемо ще дуже довго знаходитись в "червоному" рівні", - додала Остапченко.
- Нагадаємо, "червону" зону можуть запровадити ще у чотирьох областях: Сумській, Донецькій, Житомирській та Харківській.
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