Житомирщині загрожує перехід до "червоної" зони карантину, - ОДА

Про це повідомила перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко під час брифінгу, передає РБК-Україна.

"На території Житомирської області спочатку було розгорнуто 9 лікарень для COVID-хворих, потім ми додали ще 6 лікарень, на сьогодні у нас 15 лікарень. Ліжок розгорнуто - 2071 і вони заповнюються дуже швидко...судячи з індикаторних показників через тиждень потрапимо до "червоного" рівня", - зауважила вона.

Остапченко зазначила, що наразі медична система області ще справляється з навантаженням.

"Відсоток забезпечення киснем всіх ліжок - 99.4 %, але дуже швидко ми ці ліжка заповнюємо. На сьогодні таких ліжок заповнено на 57%", - сказала вона.

За її словами, у регіоні по плану мають робити по 8 тис. щеплень в день, однак не виконують його.

"Медична система може це робити, а ми робимо не більше 4 тисяч в день. Такими темпами ми будемо ще дуже довго знаходитись в "червоному" рівні", - додала Остапченко.

Нагадаємо, "червону" зону можуть запровадити ще у чотирьох областях: Сумській, Донецькій, Житомирській та Харківській.

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