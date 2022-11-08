Про це Суспільному розповів начальник міського управління культури та туризму Олександр Шевчук.

За його словами, в результаті тривалих дискусій влада дійшла висновку, що ніяких новорічних заходів у місті не буде, а на ялинці можна зекономити.

"Якщо казати про якісь елементи декору та певну атмосферу, то це, можливо, буде. Говорити про повноцінне святкування Нового року — це виключено, враховуючи ситуацію, яка склалася в місті Чернігові", — сказав Шевчук.

"В Києві думають над місцем встановлення ялинки, але це більш як політичний крок, який показує, що столиця України незламна. Наша ж задача, як прикордонного міста, враховуючи відключення електрики, неясну ситуацію із зимою, то нам краще подумати про елементи атмосфери, вітання дітей. Це все має бути локально, і сам формат ми маємо переосмислити та переглянути. Про те, як було раніше, зараз просто треба забути. Варто розуміти, що ми зараз живемо в трошки іншій реальності", — додав він.

У Києві вирішили ставити новорічну ялинку, її ескізи вже розроблено.

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