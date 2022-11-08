"Живемо в іншій реальності": у Чернігові вирішили не ставити ялинку і не проводити новорічних заходів
У Чернігові цьогоріч не планують жодних новорічних заходів
Про це Суспільному розповів начальник міського управління культури та туризму Олександр Шевчук.
За його словами, в результаті тривалих дискусій влада дійшла висновку, що ніяких новорічних заходів у місті не буде, а на ялинці можна зекономити.
"Якщо казати про якісь елементи декору та певну атмосферу, то це, можливо, буде. Говорити про повноцінне святкування Нового року — це виключено, враховуючи ситуацію, яка склалася в місті Чернігові", — сказав Шевчук.
"В Києві думають над місцем встановлення ялинки, але це більш як політичний крок, який показує, що столиця України незламна. Наша ж задача, як прикордонного міста, враховуючи відключення електрики, неясну ситуацію із зимою, то нам краще подумати про елементи атмосфери, вітання дітей. Це все має бути локально, і сам формат ми маємо переосмислити та переглянути. Про те, як було раніше, зараз просто треба забути. Варто розуміти, що ми зараз живемо в трошки іншій реальності", — додав він.
- У Києві вирішили ставити новорічну ялинку, її ескізи вже розроблено.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 38.99Продаж 40.01
- Актуальне
- Важливе