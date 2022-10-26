Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.

Згідно з інформацією, палатки розташовані біля кінотеатру "Савона", де жителі міста ховалися під час обстрілів росіян. Маріупольці досі продовжують готувати їжу на кострах, а сплять у підвалах кінотеатру.

За словам жителів, ключі від "нових будинків" роздають тільки "своїм".

"Коли ключи від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами мешкає, не дали. Всі ці красиві будинки – вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти зобов'язали всіх співробітників бюджетних установ окупованого м. Маріуполя отримати паспорти РФ.

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