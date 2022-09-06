Про це повідомляють організатори премії M100 Media Award.

"Народ України зі стоїчною силою протягом місяців протистояв жорстокому вторгненню Росії та захищав свою свободу та суверенітет на європейській землі. Тому консультативна рада M100 вирішила вшанувати народ України цьогорічною нагородою M100 Media Award", - йдеться у повідомленні.

Організатори премії зазначають, що церемонія вручення M100 Media Award відбудеться 15 вересня у Потсдамі (Німеччина, - ред.). Від імені українського народу її отримає боксер Володимир Кличко.

"Жодна нація у світі не продемонструвала цінність свободи та її крихку вразливість так пристрасно, як Україна за останні місяці. Країна веде героїчну боротьбу за свої цінності: незалежність і свободу. І захищає їх день за днем, година за годиною під смертоносним вогнем. Те, що ми сприймаємо як належне, українці місяцями намагалися зберегти, ризикуючи життям. Народ, який став єдиною нацією в найтяжчі часи свого існування і прагне до демократії в найважчі часи. Їхні страждання не підлягають обговоренню. Це війна проти демократії, свободи та нашої системи цінностей. Народ України заслуговує нашої глибокої поваги, поваги, підтримки та солідарності. Вони воюють і за нас також", - пише M100 Media Award.

Нагорода M100 Media Award вручається на міжнародній медіаконференція з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів та взаєморозуміння у Європі. Торік її вручили російському опозиціонеру Олексію Навальному. У 2014 році премію отримали українські журналістки-розслідувачки Наталка Седлецька та Катерина Каплюк, а також мер Києва Віталій Кличко.

"На колоквіумі M100 Sanssouci цьогоріч основна увага приділяється військовому нападу Росії на Україну, його наслідкам для Європи та ролі ЗМІ. Вторгнення Росії в її незалежну сусідню державу є найбільшим збройним конфліктом на європейському континенті після закінчення Другої світової війни з величезними наслідками для геополітики, економіки, демократії, суспільства та навколишнього середовища. Приблизно 70 учасників з усієї Європи обговорюватимуть, як Європа та західний світ хочуть захистити та зміцнити демократію, свободу та свободу преси та думки", - пишуть організатори премії.

Україна отримала перемогу на European Heritage Awards, це премія ЄС в галузі культурної спадщини. Андріївська церква у Києві також отримала нагороду.

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