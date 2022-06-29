Жодних відносин між Україною та Сирією більше не буде, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

"Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більше", - сказав президент України Володимир Зеленський.

29 червня міністерство закордонних справ Сирії повідомило про рішення визнати "незалежність" самопроголошених злочинних організацій "ЛДНР".

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