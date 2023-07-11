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Жодних змін у генштабі та міноборони РФ не буде, бо це означатиме, що війна йде не за планом, - Згурець

11 липня, 2023 вiвторок
12:05
Війна з Росією Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін

Російський диктатор Володимир Путін не змінюватиме ні міністра оборони Сергія Шойгу, ні начальника генштабу РФ Валерія Герасимова - це суперечитиме пропаганді

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Роль Герасимова у керуванні, як ми бачимо, є більш загальною та декларативна. Поява відео з ним та з Шойгу говорить про те, що жодних змін у верхівці міноборони та генштабу РФ не відбувається. І не буде відбуватися, враховуючи особливості підходу Путіна до будь-яких кадрових змін. Зміна будь-якого з цих керівників буде означати, що так звана СВО йде не за планом. Вся російська пропаганда побудована на тому, що все добре. Який сенс щось змінювати?", - вважає він.

  • ISW вважає, що президент Росії Володимир Путін поки не буде змінювати голову міноборони та очільника генштабу РФ, аби це не виглядало, ніби він виконує вимоги ватажка ПВК Вагнера Пригожина.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
Володимир Путін
Сергій Згурець
Сергій Шойгу
Валерій Герасимов
Військові новини
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