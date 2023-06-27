Про це йдеться у звіті ISW.

"Кремль, ймовірно, намагається дати сигнал, що Шойгу поки що збереже свою позицію і Путін не піддасться на спробу шантажу Пригожина", - вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Зазначається, що про це свідчить повідомлення міноборони Росії про те, що 26 червня Шойгу нібито відвідав невстановлений передовий командний пункт Західного угруповання російських військ в Україні. Це була його перша поява на публіці після бунту Пригожина в Ростов-на-Дону і маршу до Москви.

Раніше у міноборони Росії встановили, що Західне угруповання військ діє на лінії Куп'янськ - Сватове в Харківській і Луганській областях.

Повідомлялося, що Шойгу зустрівся з командувачем цієї групи військ генерал-полковником Євгеном Нікіфоровим і поставив перед угрупованням завдання не допустити просування українських військ на передову. Зокрема, аналітики ISW наголошують, що Шойгу не відвідував штаб-квартиру ЗС РФ у Ростові-на-Дону після завершення окупації міста Вагнером та іншим чином не зв’язувався з силами ЗС РФ на півдні України після завершення збройного повстання.

"Наразі незрозуміло, чи Кремль замінить Шойгу та Герасимова, але малоймовірно, що Кремль негайно зробить такі різкі зміни командування, оскільки це означало б поступитися вимогам Пригожина", - зазначають в ISW.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом".

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

В Інституті вивчення війни вважають, що угода, досягнута за посередництва Лукашенка, дуже ймовірно, усуне ПВК Вагнера під керівництвом Пригожина в її нинішньому вигляді, хоча деякі елементи організації можуть продовжувати існувати в підпорядкуванні міноборони РФ.

26 червня у російських ЗМІ зазначалося, що ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин залишається під слідством у справі про організацію заколоту в Росії, розслідування триває попри заяви Кремля про закриття справи.

В адміністрації самопроголошеного президента Білорусі не підтвердили прибуття засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина до країни. Однак 27 червня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що літак ватажка ПВК Вагнера здійснив посадку на одному з військових аеродромів Мачулищі.