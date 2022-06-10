"Жодного випадку холери на Одещині не зафіксовано": голова ОДА заперечив чутки про небезпечну хворобу в Кілії
Якість води на території області ретельно перевіряється, випадків захворювання не зафіксовано
Про це голова Одеської ОДА Максим Марченко заявив у відеозверненні.
За його словами, певні блогери заради підвищення своїх рейтингів розповсюджують фейкову інформацію про появу випадків холери у Кілії Одеської області.
"Це повна маячня. Щоденно ми перевіряємо не просто якість води, а й усіх людей, які приїздять в область з інших регіонів, де є підвищений ризик захворюваності на холеру через бойові дії", - заявляє Марченко.
За його даними, на Одещині не було зафіксовано жодного випадку захворювання на холеру. Очільник ОДА закликає не розповсюджувати неправдиву інформацію з неперевірених джерел.
- Нагадаємо, за даними британської розвідки, у Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки реєструють з травня
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