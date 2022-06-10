Про це голова Одеської ОДА Максим Марченко заявив у відеозверненні.



За його словами, певні блогери заради підвищення своїх рейтингів розповсюджують фейкову інформацію про появу випадків холери у Кілії Одеської області.



"Це повна маячня. Щоденно ми перевіряємо не просто якість води, а й усіх людей, які приїздять в область з інших регіонів, де є підвищений ризик захворюваності на холеру через бойові дії", - заявляє Марченко.



За його даними, на Одещині не було зафіксовано жодного випадку захворювання на холеру. Очільник ОДА закликає не розповсюджувати неправдиву інформацію з неперевірених джерел.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, у Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки реєструють з травня

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