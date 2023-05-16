Жодної "справи Жеваго" Верховний суд не розглядав
Князєва затримали за те, що не дав депутату Держдуми Росії Бабакову вкрасти ГОК? Прочитав новину про затримання голови Верховного Суду Князєва. У медіа пишуть, що затримання повʼязане з рішенням у справі Жеваго. Так от. Жодної "справи Жеваго" Верховний суд не розглядав
На розгляді була справа міжнародної компанії Ферекспо, де Жеваго є одним з акціонерів через незаконну спробу рейдернути компанію російськими "лужніковськими" олігархами Бабаковим, Гінером та їхнім путінським угрупуванням.
Серед власників акцій Ферекспо сьогодні найбільші американські і європейські фонди.
Росіяни програли першу інстанцію, але, мабуть, корупційно виграли апеляцію, яка вирішила переписати акції з міжнародної компанії на російські офшорки підсанкційних злочинців. Хоча, як пише преса, деякі з них могли переписати на відомого українського олігарха.
Верховний суд справедливо скасував рішення апеляції. Сама оборудка відбувалася понад 20 років тому і термін позовної давності давно минув. Та й підстава визнати оборудку незаконною смішна - відсутність якоїсь довідки в одного з продавців.
Рішення ВС є на їхньому сайті й кожен професійний юрист може його прочитати та оцінити. Воно широко висвітлювалося у пресі.
Які висновки з написаного?
Брати хабар за очевидно законне відкрите рішення абсурдно.
Якщо Князєв не брав хабар, то це або результат впливу російських олігархів на НАБУ, або тиск на НАБУ з владних кабінетів для знищення незалежності Верховного Суду.
Якщо здійснюється спроба знищення незалежності Верховного Суду, суспільство і журналісти мають привертати до цієї справи пильну увагу.
Думаю, доцільно було б, щоб громадська рада НАБУ взяла під контроль цю справу.
І нарешті, ніхто ще не визнав Князєва винним. Це може зробити лише суд. А знищення Верховного Суду як незалежної гілки влади небезпечне для демократії.
Закликаю прочитати матеріали справи на сайті Верховного Суду і статті про справу у різних медіа.
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