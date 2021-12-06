Жорсткий шантаж для перемовин з Байденом, - генерал-майор СБУ Ягун про ескалацію РФ біля кордонів України

Про це він заявив у ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на Еспресо.TV.



"Оті всі маніпуляції з військами, з тиском на Україну - це є "хотелка" Путіна, щоб увійти в коло світових лідерів, які можуть собі дозволити провести зустріч з президентом США, коли він хоче цього. Раз в півроку - це для нього така нормальна теза. Всі експерти говорили, що це для внутрішнього споживання, що він може показати, що спроможний це зробити", - сказав Ягун.



Він вважає, що у разі прямого вторгнення РФ до України "питання інвестицій та зняття санкцій будуть поховані назавжди"



"Вступ Росії в військові дії на території України, не через проксі, а відповідно з шевронами, з бортовими номерами літаків і танків, коли уже не можна казати, що "их там нет". Коли вони ввійдуть офіційно в Україну є дуже багато питань, як вони будуть з цього виходити. Зрозуміло, що дуже багато речей, на які вони сподіваються, я уже не кажу про "Північний потік-2", а про інвестиції і зняття санкцій буде поховано раз і назавжди. Що готує західна коаліція - я можу собі тільки уявити. Я думаю, що це будуть серйозні речі. Я сподіваюся, що це був жорсткий шантаж для проведення цього відеодзвінка", - підсумував генерал-майор.

Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня.

Президент США Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після відеодзвінка з російським колегою Володимиром Путіним.