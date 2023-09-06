"Жовта стрічка" запустила чат-бот для виявлення організаторів псевдовиборів на ТОТ

Про це інформує рух громадського спротиву "Жовта стрічка".

Відтепер мирним жителям можна буде анонімно та безпечно надсилати фото та відео із зображенням організаторів фейкових виборів, які ходять по домівках чи на "виборчих дільницях" окупантів.

"Надсилай відео, де організатори примушують до голосування, стукають у двері чи підроблюють підписи в бюлетені", – закликають активісти.

Чат-бот "Бачимо АІ" використовує штучний інтелект для розпізнавання обличчя. Повідомляється, що кожен колаборант буде відомим.

Інструкція для мешканців ТОТ:

Оцініть ситуацію та зробіть фото чи відео фіксацію організаторів.

Переконайтеся, що ви у безпеці.

Натисни /start у чат-боті та надішліть матеріали.

Видаліть ці фото та відео з галереї, а також пам'яті телефону.

Станом на 6 вересня вже є перші результати, щодо розпізнавання колаборантів. Проте деталей пресслужба поки не надає.

Що відомо про рух "Жовта стрічка"

"Жовта стрічка" - це рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, який був створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення. Метою є інформаційний опір російським окупантам та підтримка зв’язку з Україною. Символ - жовта стрічка, яку активісти вивішують на вулицях і в людних місцях, а також українська літера "Ї", яку малюють на будівлях, де можуть пройти псевдореферендуми. Рух проводив різноманітні акції, такі як "Херсон - це Україна", "Стоп референдум", "Крим - час додому" тощо. "Жовта стрічка" також збирає і передає інформацію про діяльність окупантів та колаборантів платформі "єВорог". Рух має свої канали у Telegram та офіційний сайт.

Ще з 26 вересня 2022 року в тимчасово окупованому Криму розпочалася активізація рухів спротиву. У населених пунктах на всій території тимчасово окупованого півострова почали з'являтися протестні написи та заклики до протидії російським загарбникам.

6 травня Міністерство цифрової трансформації закликало жителів ТОТ повідомляти про техніку російських військ через чат-бот "єВорог".

Станом на 2 червня проукраїнський рух "Жовта Стрічка" зареєстрував 3500 активістів на тимчасово окупованому РФ півострові Крим.

23 серпня активісти підпільного руху провели зустріч координаторів в окупованому Криму. Вони розробили план нових акцій на День Незалежності України та продемонстрували майбутні оновлення чат-бота "РАЗОМ".