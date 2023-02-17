"Жовтий рівень небезпеки": киян та жителів області попередили про сильний вітер та ожеледицю
Укргідрометцентр попередив, що 18 лютого в Києві та області будуть сильні пориви вітру та ожеледиця, оголошено "жовтий" рівень небезпеки
Про це поінформувала Київська обласна військова адміністрація.
Як повідомив Укргідрометцентр, 18 лютого в Києві та області очікуються пориви вітру 17-22 м/с, оголошено "жовтий" рівень небезпеки. А вночі на дорогах можлива ожеледиця.
"Фахівці нагадують, під час сильних поривів вітру щільно закривайте вікна будинків. На вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач", - додали в пресслужбі.
- Нагадаємо, керівник Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович повідомив, що львівські бабаки практично всю зиму були активні, а прокинулися зі сну ще 25 січня, що може віщувати прихід ранньої весни.
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