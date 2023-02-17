Про це поінформувала Київська обласна військова адміністрація.

Як повідомив Укргідрометцентр, 18 лютого в Києві та області очікуються пориви вітру 17-22 м/с, оголошено "жовтий" рівень небезпеки. А вночі на дорогах можлива ожеледиця.

"Фахівці нагадують, під час сильних поривів вітру щільно закривайте вікна будинків. На вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач", - додали в пресслужбі.