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"Жовтий" рівень небезпеки: на Київщині оголосили штормове попередження

29 листопада, 2021 понедiлок
10:54
Суспільство вітер

Через сильний вітер у Київській області оголосили "жовтий" рівень небезпеки

Про це повідомляє ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Вдень 29 листопада на Київщині очікуються пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає першому рівню небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада в усіх регіонах України очікується сильний дощ, а на заході - ще й невеликий сніг.

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Новини
штормове попередження
ДСНС
Укргідрометцентр
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