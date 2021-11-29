"Жовтий" рівень небезпеки: на Київщині оголосили штормове попередження
Через сильний вітер у Київській області оголосили "жовтий" рівень небезпеки
Про це повідомляє ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру.
Вдень 29 листопада на Київщині очікуються пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає першому рівню небезпеки.
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