Волонтерка Корчинська: комітет Ради легалізував неякісні турнікети, через які помирають важкопоранені
Жульєн та його неперевершені рецепти приготування
Жульєн - традиційна гаряча закуска із французької кухні. Вона подається порційно в традиційних кокотницях. За класичним рецептом жульєн готують виключно з печерицями, запікаючи все в ніжному соусі бешамель. Та сьогодні існує багато варіацій приготування. І всі вони – дуже смачні
Жульєн – класичний рецепт
Інгредієнти:
- куряче філе - пів кілограма
- сметана - 250 г
- печериці - 300 г
- молоко – 370 мл
- цибуля - 200 г
- рослинна олія - 50 мл
- твердий сир – 200 г
- пшеничне борошно - 20 г
- вершкове масло - 30 г
- сіль, мелений чорний перець
Фото: gettyimages
Покроковий рецепт приготування:
- Обсмажуємо цибулю на олії до прозорості
- додаємо гриби
- смажимо до тих пір, доки не випарується вся рідина
- нарізаємо куряче філе смужками
- обсмажуємо на олії до золотистої скоринки
- розтоплюємо 30 грам вершкового масла
- додаємо борошно
- перемішуємо доки борошно не почне темніти
- потрошки додаємо молоко
- перемішуємо віночком до густого соусу
- солимо
- коли соус загусне, додаємо сметану
- розмішуємо
- змішуємо гриби з куркою
- додаємо в соус
- перчимо
- тримаємо ще пару хвилин на вогні
- перекладаємо бешамель із куркою та грибами в кокотниці
- посипаємо їх натертим сиром
- відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів
- запікаємо близько пів години, поки на сирі не з'явиться рум'яна скоринка.
Фото: gettyimages
Жульєн з грибами та сметаною в духовці
Інгредієнти:
- печериці – 200 г
- сметана – 100 г
- цибуля ріпчаста – 150 г
- рослинна олія – 1 стол.
- твердий сир – 80 г
- сіль – пів чайної ложки
- пшеничне борошно – одна столова ложка
- вода – 50 мл
Фото: vkuso
Покроковий рецепт приготування:
- чистимо, миємо, просушуємо та нарізаємо гриби
- нарізаємо цибулю дрібними кубиками
- наливаємо в сковороду олію
- розігріваємо
- обсмажуємо цибулю на середньому вогні до прозорості, помішуючи
- додаємо нарізані печериці
- смажимо на помірному вогні, помішуючи час від часу
- через 10 хвилин солимо
- продовжуємо смажити ще 10 хвилин до готовності та випаровування вологи
- перекладаємо зі сковороди смажені із цибулею гриби у формочки
- насипаємо борошно на суху сковороду
- підсмажуємо на мінімальному вогні три хвилини, постійно помішуючи.
- коли борошно стане золотистим, додаємо сметану
- борошно зі сметаною добре розмішуємо
- вливаємо в сковороду фільтровану теплу воду
- ретельно перемішуємо сметанну масу до однорідності
- доводимо її до кипіння
- гарячим сметанковим соусом заливаємо грибну масу у формочках
- натираємо на великій тертці твердий сир
- покриваємо кожну порцію грибів шаром твердого сиру
- ставимо заповнені форми в попередньо розігріту до 180 градусів духовку
- запікаємо жульєн близько 15 хвилин
- форми з гарячим жульєном дістаємо з духовки
- посипаємо зверху подрібненою зеленню (кріп, петрушка)
Жульєн з куркою та грибами на сковороді
Інгредієнти:
- філе куряче – 400 г
- гриби печериці – 300 г
- вершки (20%) – 200 г
- цибуля ріпчаста – одна штука
- сир твердий – 200 г
- перець чорний мелений
- сіль
- олія – дві столові ложки
Фото: youtube
Покроковий рецепт приготування:
- миємо куряче філе
- сушимо
- нарізаємо невеликими шматочками
- розігріваємо в сковороді олію
- обсмажуємо м'ясо до напівготовності
- нарізаємо дрібно цибулю
- додаємо до курки
- обсмажуємо ще три хвилини
- печериці нарізаємо тонкими пластинами
- всипаємо гриби до м'яса
- як випариться волога з грибів - посолимо й перчимо
- обсмажуємо м'ясо з грибами та цибулею ще п'ять хвилин
- заливаємо вершками та трохи прогріваємо на повільному вогні
- посипаємо сиром
- тушкуємо жульєн під закритою кришкою, поки сир не розплавиться
- залишаємо смаколик томитися на повільному вогні ще три-чотири хвилини.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+34°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.5
- EUR Купівля 40.86Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе
2023, понедiлок
28 серпня
19:00
Огляд
Переможні новини 551 дня війни: успіхи ЗСУ у контрнаступі на півдні та удар ГУР по кадировцях в Енергодарі
18:39
Оновлено
Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: троє людей загинули, є поранені
18:38
На Майдані попрощались із депутатом Київради, полковником Сергієм "Соколом" Ільницьким, який загинув на Сході
18:15
Центр статегічних комунікацій спростував фейк, нібито українських біженців у ЄС мобілізовуватимуть до лав ЗСУ
18:05
План захисту критичної інфраструктури та перехід на західні літаки: Зеленський провів засідання Ставки
17:56
Німеччина планує викупити у Греції близько 100 Leopard 1A5 для України, Афіни натомість отримають італійські танки, – ЗМІ
17:42
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
17:30
Створив мережу катівень і концтаборів на тимчасово окупованих територіях: в Україні повідомили про підозру генерал-полковнику РФ
16:37
Закупівля курток для ЗСУ: голова антикорупційної ради при Міноборони оприлюднив подробиці попередньої перевірки
16:28
Ексклюзив
Defense Express: Росія планує збільшувати виробництво дронів Shahed на 100-180 щомісяця
14:57
"Великий Бандерик": у Міноборони поділилися успіхами введеного в експлуатацію українського дрона
14:31
Суд залишив чинним вирок Ярославу Тарасенку, засудженому у справі вбивства депутата держдуми РФ Вороненкова
14:29
Вступив до окупаційного "МВС" і проводив репресії проти місцевих: мешканцю Куп'янська інкримінують колабораціонізм
14:15
Окупанти запускають у роботу "військкомати" на півдні України. Постановка на "облік" стане обов'язковою
13:48
У ГУР розповіли деталі операцій на окупованій частині Запорізької області в День Незалежності та День прапора