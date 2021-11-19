Журналіст Bellingcat Грозєв про приховування інформації щодо "вагнергейту": це - політичний злочин, що не може бути виправданий

Про це він заявив у інтерв'ю виданню "Новая газета", передає Еспресо.TV.



"Українська влада накопичила масив потрібної, важливої інформації не тільки для себе, а й для інших країн. Більше того, вдалося її легалізувати. Це потрібно було для справи МН-17, це було необхідним для самої України проти Росії у справі про фінансування тероризму і багатьох інших справах... Без цих матеріалів доказовість усіх цих справ стає у десятки разів меншою. Це не просто злочин, це - політичний злочин, що ніяк не може бути виправданий", - сказав Грозєв.

Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".

18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb