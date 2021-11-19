Журналіст Bellingcat Грозєв про приховування інформації щодо "вагнергейту": це - політичний злочин, що не може бути виправданий
Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання
Про це він заявив у інтерв'ю виданню "Новая газета", передає Еспресо.TV.
"Українська влада накопичила масив потрібної, важливої інформації не тільки для себе, а й для інших країн. Більше того, вдалося її легалізувати. Це потрібно було для справи МН-17, це було необхідним для самої України проти Росії у справі про фінансування тероризму і багатьох інших справах... Без цих матеріалів доказовість усіх цих справ стає у десятки разів меншою. Це не просто злочин, це - політичний злочин, що ніяк не може бути виправданий", - сказав Грозєв.
- 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
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