Журналіст і військовий Кіпіані про настрої українців: "Бандера й Шухевич були би не найбільшими русофобами серед нас"

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Як на мене, ми міняємося недостатньо швидко, але все-таки невблаганно. І якщо в 1990-х роках треба було певні речі пояснювати, то зараз пояснювати вже не треба, а декого треба навіть стримувати. Часом жартома кажу: якби Бандера з Шухевичем і Донцовим були б серед нас, вони б не були найбільшими русофобами", - висловився Кіпіані.

За його словами, зміни в суспільстві значною мірою стимулювала повномасштабна війна.

"До певного часу ми були "міськими божевільними", які говорили українською у русифікованих містах, ходили на якісь події, вітали Курбасів, Овсієнків та інших. А зараз це вже тренд. Часто це є лукавство, але для більшості – це вибір, з якого вони вже не зійдуть. Тому я точно не вважаю, що ми рухаємося не туди", - сказав журналіст.