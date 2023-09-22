Журналіст і військовий Кіпіані про настрої українців: "Бандера й Шухевич були би не найбільшими русофобами серед нас"
Журналіст, молодший сержант ЗСУ Вахтанг Кіпіані вважає зміни в суспільній свідомості українців досить вагомими. Говорити державною мовою стало трендом
Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.
"Як на мене, ми міняємося недостатньо швидко, але все-таки невблаганно. І якщо в 1990-х роках треба було певні речі пояснювати, то зараз пояснювати вже не треба, а декого треба навіть стримувати. Часом жартома кажу: якби Бандера з Шухевичем і Донцовим були б серед нас, вони б не були найбільшими русофобами", - висловився Кіпіані.
За його словами, зміни в суспільстві значною мірою стимулювала повномасштабна війна.
"До певного часу ми були "міськими божевільними", які говорили українською у русифікованих містах, ходили на якісь події, вітали Курбасів, Овсієнків та інших. А зараз це вже тренд. Часто це є лукавство, але для більшості – це вибір, з якого вони вже не зійдуть. Тому я точно не вважаю, що ми рухаємося не туди", - сказав журналіст.
- Згідно з дослідженням Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, проведене спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, опублікованим у серпні 2023 року, понад 88% опитаних українців пишаються своїм громадянством.
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