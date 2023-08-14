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Журналіст із Люксембургу проїхав 2725 км велосипедом, щоб підтримати Україну

14 серпня, 2023 понедiлок
19:47
Суспільство На фото: Мішель Мертен та Олег Ніколенко

Німецький журналіст Мішель Мертен збирав гроші на підтримку України, проїхавши з Люксембурга до Києва, на велосипеді 2725 кілометрів. Деталі читайте далі на сайті "Еспресо"

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко зустрівся із Мертеном і подякував за висвітлення ситуації в Україні. Подолавши 2725 кілометрів велосипедом журналіст зібрав кошти на підтримку українських волонтерів та Збройних Сил. Гроші спрямують на допомогу харківському проєкту, який займається упаковуванням сухпайків, а також дитячому реабілітаційному центру в Карпатах.

1 липня Мішель Мертен розпочав велотур у Люксембурзі, відвідав такі міста, як Шенген, Нюрнберг, Пльзень, Прагу, Освенцим, Краків, Львів, Івано-Франківськ, Вінницю, Бучу, Ірпінь та інші. Його подорож закінчилась біля Софії Київської. Загалом велотур тривав 42 дні.

"Мені як людині, яка також любить велоспорт, було особливо цікаво познайомитися. Мішель каже, що Україна - це чудова країна, де живуть фантастичні люди. Щирий йому респект!" - пише Ніколенко. 

Речник Міністерства закордонних справ подякував Мішелю та іншим волонтерам за солідарність й допомогу.

  • 8 серпня "Еспресо.Захід" поспілкувався з 70-річним французом Карімом Луніцим (Karim Lounici), якщо за 60 днів проїхав ровером 4 тис. км від рідного Порніше до Львова, щоб нагадати європейцям про війну в Україну і зібрати кошти для українців.  
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