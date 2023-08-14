Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко зустрівся із Мертеном і подякував за висвітлення ситуації в Україні. Подолавши 2725 кілометрів велосипедом журналіст зібрав кошти на підтримку українських волонтерів та Збройних Сил. Гроші спрямують на допомогу харківському проєкту, який займається упаковуванням сухпайків, а також дитячому реабілітаційному центру в Карпатах.

1 липня Мішель Мертен розпочав велотур у Люксембурзі, відвідав такі міста, як Шенген, Нюрнберг, Пльзень, Прагу, Освенцим, Краків, Львів, Івано-Франківськ, Вінницю, Бучу, Ірпінь та інші. Його подорож закінчилась біля Софії Київської. Загалом велотур тривав 42 дні.

"Мені як людині, яка також любить велоспорт, було особливо цікаво познайомитися. Мішель каже, що Україна - це чудова країна, де живуть фантастичні люди. Щирий йому респект!" - пише Ніколенко.

Речник Міністерства закордонних справ подякував Мішелю та іншим волонтерам за солідарність й допомогу.