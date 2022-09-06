Про це Сєраковський написав у Facebook.

"Українцям стане в пригоді у боротьбі", - додав журналіст.

У липні польський журналіст Сєраковський розповів про збір коштів на "байрактар" для ЗСУ: "Ми теж хочемо дати копняка росіянам".

28 червня польський журналіст Славомір Сераковський оголосив збір коштів на бойовий безпілотник Bayraktar TB2 для ЗСУ.