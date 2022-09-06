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Журналіст Славомір Сєраковський і польські волонтери перерахували у Фонд ЗСУ 23 млн 724 тис. злотих від збору коштів на Bayraktar
Сума є значно вищою, ніж заплановані раніше 22,5 млн злотих
Про це Сєраковський написав у Facebook.
"Українцям стане в пригоді у боротьбі", - додав журналіст.
- У липні польський журналіст Сєраковський розповів про збір коштів на "байрактар" для ЗСУ: "Ми теж хочемо дати копняка росіянам".
- 28 червня польський журналіст Славомір Сераковський оголосив збір коштів на бойовий безпілотник Bayraktar TB2 для ЗСУ.
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