"Журналісти додумали за мене. РФ – це тероризм, це смерть та біль", - Луческу про інтерв'ю російським пропагандистам

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на SportArena.

Пропагандистське медіа "Спорт Експрес" навело слова Мірчі Луческу, що він поважає всі країни, а також слідкує за пітерським "Зенітом" і шкодує, що такий "чудовий" клуб не допускають до єврокубків.

Натомість Луческу каже, що говорив з росіянами виключно про футбол, а Росія - країна-агресор і він не збирається там працювати.

"Якби мене прямо спитали про повернення до РФ, то я б відповів, що ніколи не повернусь до країни, яка породжує зло та розпочинає війни. Я на власні очі бачив усі жахи війни, які принесла Росія. Я не покинув команду, готував гравців під повітряними тривогами та допомагав у евакуації їхніх родин. Я все це відчув на собі, яка може бути мова про повернення до Росії?", - каже румунський тренер.

За словами Луческу, його головна мрія зараз – це мир та спокій в Україні.

"Я не хочу покидати Україну ворогом. Я був єдиним іноземним тренером, який не покинув Україну під час війни, я був з "Динамо" та країною весь цей час. Хочу, щоб ви запам’ятали мене як людину, яка допомагала розвивати український футбол, український спорт. Ще раз хочу сказати: я ніколи не повернусь працювати до РФ. Після того, що я побачив на власні очі в Україні, це взагалі не обговорюється. Росія – це тероризм, це смерть та біль. Ця країна забрала в мене другий дім – Донецьк. І хотіла забрати третій – Київ", - йдеться у заяві Мірчі Луческу.

Відставка Мірчі Луческу

У п'ятницю, 3 листопада, донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській Прем'єр-лізі. Після матчу Мірча Луческу повідомив, що йде у відставку.

Луческу очолював "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце. Контракт румунського тренера був розрахований до літа 2024 року.

Разом з "Динамо" Мірча Луческу виграв УПЛ в сезоні 2020/21, Кубок України 2020/21 та Суперкубок України у 2021 році.

З 2004-го до 2016 року Луческу очолював "Шахтар". З "гірниками" виграв 8 чемпіонських титулів УПЛ та Кубок УЄФА-2009