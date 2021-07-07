Зі шнурками і на нижчих підборах: Міноборони розробило новий зразок взуття для військовослужбовиць під час параду до Дня Незалежності
Міністерство оборони розробило новий зразок взуття для військовослужбовиць під час параду до Дня Незалежності
Про це міністр оборони Сергій Таран повідомив під час засідання Кабінету міністрів, передає Еспресо.TV.
"Ми розробили протягом минулого тижня вже новий зразок туфель, які, по-перше, мають шнурки і це дозволяє їм не звалюватись з ноги під час ходьби, а по-друге дозволяє враховувати різну повноту стопи під час ходьби у людей. І друге - ми зробили набагато менший підбір", - сказав Таран.
Міністр висловив сподівання, що перша експериментальна партія взуття для параду буде виготовлена впродовж найближчого часу.
Водночас Таран визнав, що взуття, передбачене парадною формою, яка була затверджена у 2017 році, "дійсно не зручне".
"Після розмов з жінками-військовослужбовицями ми з'ясували, що, по-перше, ці туфлі звалюються з ноги під час ходьби, по-друге, вони мають дійсно високий підбір, який не дозволяє комфортно йти жінці в строю", - пояснив Таран.
За його словами, бойові частини збройних сил на параді будуть вдягнуті у польову воєнну форму. Натомість, небойові, такі як учбові частини, використовують парадну форму одягу.
Міністр зазначив, що вдягнути лише жінок у польовій формі було б не доречно, оскільки це небойова частина, а військовий учбовий заклад.
- Раніше Міноборони показало фото тренувань жіночої "коробки" для параду до Дня Незалежності, на якому жінки марширують у черевиках на підборах.
- У Міністерстві оборони України заявили, що туфлі на підборах як елемент одягу для військовослужбовиць передбачені парадною формою, яку затвердили у 2017 році.
- Віцепрем'єр та дві міністерки виступили із заявою щодо маршу військовослужбовиць у взутті з підборами: вони обурились рішенням Міноборони.
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