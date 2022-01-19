Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Зі збірної України через три поразки на Євро-2022 погнали німецького тренера

Зі збірної України через три поразки на Євро-2022 погнали німецького тренера

19 січня, 2022 середа
12:50
Спорт Міхаель Біглер

Німець Міхаель Біглер залишив посаду головного тренера чоловічої збірної України з гандболу

Про це повідомляє Федерація гандболу України

У ФГУ зазначили, що за домовленістю з німецьким  фахівцем, після завершення виступів збірної України на Євро-2022 мало бути прийняте рішення, щодо його подальшої роботи з командою. Зрештою Міхаель Біглер вирішив залишити посаду головного тренера. 

На чемпіонаті Європи збірна України занала трьох поразок від Сербії, олімпійських чемпіонів з Франції, віцечемпіонів Європи з Хорватії та вилетіла з турніру. 

Посаду головного тренера збірної України посів Вячеслав Лочман, який готуватиме команду до відбіркових матчів чемпіонату світу-2023. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Збірна України
гандбол
чемпіонат Європи
Читайте також:
Олексій Арестович
17 січня, 2022 понедiлок
Арестович заявив, що звільнився з Офісу президента та вийшов з української делегації в ТКГ
Порошенко
Автор Віталій Портников
17 січня, 2022 понедiлок
Віталій Портников: Крах режиму Зеленського вже розпочався
порошенко зеленский
Автор Віталій Портников
18 січня, 2022 вiвторок
Віталій Портников: "Вертикаль" популізму почала руйнуватися
Київ
-4
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.26
    Купівля 28.26
    Продаж 28.55
  • EUR
    Купівля 31.99
    Продаж 32.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
19 січня
14:05
газ
Кабмін надав пільгу на український газ 585 підприємствам з ОРДЛО та Криму
14:00
сертифікат вакцина
Уряд скоротив термін дії COVID-сертифікатів до 9 місяців
14:00
Віцепрем'єр Словаччини назвав Крим частиною РФ та закликав скасувати санкції
13:58
єПідтримка: вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити гроші на ліки з 24 січня
13:55
Василь Ломаченко та Боб Арум (праворуч)
Промоутер пояснив, чому абсолютний чемпіон світу має битися з Ломаченком, а не Хейні
13:52
Володимир Огризко
"Суд над Порошенком точно буде серед тем переговорів Блінкена з владою", – Володимир Огризко
13:52
Наживо
Порошенко суд
Обрання Порошенку запобіжного заходу: лідер "Євросолідарності" приїхав до суду
13:46
Британія поставила Україні тисячі протитанкових ракет цього тижня, - заступник британського міністра оборони
13:40
прапор Росії
У ЄС немає єдності у питанні санкцій проти Росії через агресію щодо України, - Financial Times
13:29
діти
В Україні створять Державну службу в справах дітей
13:25
Коронавірус
У невакцинованих вдесятеро вищий ризик смерті від COVID-19, - Шмигаль
13:25
Руслан Костишин (ліворуч)
Звільнений клубом УПЛ тренер знайшов роботу за кордоном
13:21
скло
"Катастрофічне подорожчання газу": українські виробники скла попередили уряд про загрозу зупинки галузі та попросили підтримки
13:19
Оновлено
коронавірус
У дев'яти регіонах України виявили "Омікрон"
13:06
економіка
На російському фондовому ринку стався найбільший обвал з березня 2021 року
13:02
Ірина Геращенко: вимагаємо від поліції припинити силове протистояння з громадянами біля Печерського суду
12:55
вогнехреща
Коли Україна стала іншою: сьогодні – 8-ма річниця "Вогнехреща"
12:52
Оновлено
Держсекретар США Блінкен прибув до України
12:51
Казахстан
Казахстан достроково скасував надзвичайний стан
12:46
Дмитро Кулеба
Жорсткі санкції проти РФ і підтримка України: Кулеба обговорив з Боррелем пакет стримування російської агресії
12:43
Обговорили безпекову ситуацію та двосторонню взаємодію: Єрмак зустрівся з очільницею МЗС Канади
12:38
Наталія Поклонська
Поклонська не буде послом РФ в Кабо-Верде через "особисті обставини"
12:31
лікарня COVID
У 2022 році на лікування коронавірусу в Україні передбачено витратити понад 19 млрд грн
12:22
Василь Ломаченко проти Теофімо Лопеса (ліворуч)
Промоутер розповів про помилку, через яку Ломаченко позбувся всіх титулів
12:21
COVID
Німеччина вперше зафіксувала понад 100 тисяч заражень COVID-19 за добу
12:18
Внесення фейкових даних про вакцинацію у Helsi: прокуратура оголосила про підозру ексзаступнику міністра соцполітики
12:15
газ
Газпром погрожує перекрити Молдові газ, у країні розглянуть запровадження надзвичайного стану
11:55
Pfizer
США поставили Україні ще 1 млн доз вакцини від коронавірусу Pfizer
11:50
хакер
Польща ввела підвищений рівень кіберзагрози у зв'язку з хакерською атакою на Україну
11:45
Російські війська у Білорусі: РФ заявила, що "ні на кого не збирається нападати" і зажадала від США не постачати зброю Україні
11:44
Олександр Зінченко (на передньому плані)
Зінченко отримав пропозицію залишити "Манчестер Сіті"
11:17
На аукціоні Sotheby's виставлять рідкісний чорний діамант з космосу
11:12
Під ОПУ стягують автобуси з силовиками, - Гончаренко
11:11
Дженнаро Гаттузо
Шевченка у "Дженоа" може замінити його легендарний одноклубник по "Мілану"
11:09
Росія заявила про виведення "миротворців" ОДКБ з Казахстану
11:05
Марія Захарова
РФ назвала "провокацією" заяви про евакуацію російських дипломатів з України
10:59
Смертельна пожежа в будинку на Чернігівщині: загинуло чотири людини
10:40
Девін Хейні (праворуч)
Американський боксер прагне відібрати у Ломаченка бій з абсолютним чемпіоном світу
10:39
сніголавинна небезпека
Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах
10:31
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей", а також найближчим часом відвідає Україну
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV