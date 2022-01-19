Зі збірної України через три поразки на Євро-2022 погнали німецького тренера

Про це повідомляє Федерація гандболу України.

У ФГУ зазначили, що за домовленістю з німецьким фахівцем, після завершення виступів збірної України на Євро-2022 мало бути прийняте рішення, щодо його подальшої роботи з командою. Зрештою Міхаель Біглер вирішив залишити посаду головного тренера.

На чемпіонаті Європи збірна України занала трьох поразок від Сербії, олімпійських чемпіонів з Франції, віцечемпіонів Європи з Хорватії та вилетіла з турніру.

Посаду головного тренера збірної України посів Вячеслав Лочман, який готуватиме команду до відбіркових матчів чемпіонату світу-2023.