Зі збірної України через три поразки на Євро-2022 погнали німецького тренера
Німець Міхаель Біглер залишив посаду головного тренера чоловічої збірної України з гандболу
Про це повідомляє Федерація гандболу України.
У ФГУ зазначили, що за домовленістю з німецьким фахівцем, після завершення виступів збірної України на Євро-2022 мало бути прийняте рішення, щодо його подальшої роботи з командою. Зрештою Міхаель Біглер вирішив залишити посаду головного тренера.
На чемпіонаті Європи збірна України занала трьох поразок від Сербії, олімпійських чемпіонів з Франції, віцечемпіонів Європи з Хорватії та вилетіла з турніру.
Посаду головного тренера збірної України посів Вячеслав Лочман, який готуватиме команду до відбіркових матчів чемпіонату світу-2023.
- Нагадаємо, 17 січня збірна України програла Хорватії та вибула з чемпіонату Європи після групового раунду.
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