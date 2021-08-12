Зі зброєю і технікою: СБУ розпочинає масштабні навчання на Донеччині і Луганщині

Про це повідомляє 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.



Зазначається, що тренування проходитимуть протягом місяця в умовах, що максимально наближені до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки.



СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватись правил особистої безпеки.



Громадянам нагадують, що при необхідності пересування містом потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

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