Зібрав понад 3 млн грн для ЗСУ: 9-річного волонтера нагородили грамотою від Залужного

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

Дев’ятирічного волонтера з Львівщини Юрія Напору, який зібрав понад 3 млн грн на потреби українських військових, нагородили грамотою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Грамоту "За активну громадянську позицію, патріотизм, та допомогу Збройним Силам України, що наближає Перемогу над ворогом" йому вручили у першому відділі Львівського районного ТЦК та СП (м. Городок)", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про те, що хлопчик зібрав понад 3 млн гривень для ЗСУ на своїх благодійних концертах. Допомагає йому у цій справі батько, який акомпанує на синтезаторі. Тематика їхніх пісень завжди майде однакова - про війну.