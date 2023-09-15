Зібрав понад 3 млн грн для ЗСУ: 9-річного волонтера нагородили грамотою від Залужного
Грамоту "За активну громадянську позицію, патріотизм, та допомогу Збройним Силам України, що наближає Перемогу над ворогом", вручили 9-річному волонтеру зі Львівщини. На потреби ЗСУ хлопчик зібрав понад 3 млн грн
Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.
Дев’ятирічного волонтера з Львівщини Юрія Напору, який зібрав понад 3 млн грн на потреби українських військових, нагородили грамотою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Грамоту "За активну громадянську позицію, патріотизм, та допомогу Збройним Силам України, що наближає Перемогу над ворогом" йому вручили у першому відділі Львівського районного ТЦК та СП (м. Городок)", - йдеться у повідомленні.
Наразі відомо про те, що хлопчик зібрав понад 3 млн гривень для ЗСУ на своїх благодійних концертах. Допомагає йому у цій справі батько, який акомпанує на синтезаторі. Тематика їхніх пісень завжди майде однакова - про війну.
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На Хрещатику у Києві 25 серпня миколаївські волонтери розгорнули маскувальну сітку, яку внесли до книги рекордів України, як найбільшу сітку для ЗСУ. Її довжина була близько одного кілометра.
- Нагадаємо, попередній рекорд було встановлено у Львові у вересні 2022 року. Тоді було сплетено сітку, площею 1860 квадратних метрів.
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