Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Потрібно готуватись не до катастрофічної зими, однак потрібно розуміти, що можуть бути перебої. Для мене цілком реалістичний сценарій, що в Україні взимку можуть бути обмеження споживання енергоресурсів. І головним завданням є зробити його мінімально дискомфортним для громадян. Щоб люди розуміли де і я в який спосіб їм будуть доводити ці обмеження. Не потрібно налаштовувати людей на чудову ситуацію, а навпаки говорити й пояснювати, що зима буде складною", - пояснив Кучеренко.

Народний депутат наголосив, що Україні потрібні ракети великої дальності для можливості завдавати ударів по російських обʼєктах інфраструктури.

"Основний ризик для енергетичної безпеки України - це ракетні удари росіян по нашим електростанціям. І тут дуже цікавим є те, що вчора українське керівництво ще раз наголосило на важливості далекобійних ракет для України. Тільки так ми зможемо зупинити Росію. Ці ракети потрібні для превентивних ударів по російських обʼєктах інфраструктурі", - додав він.

9 вересня виконавчий директор Асоціації міст Олександр Слобожан в етері телеканалу “Еспресо” повідомив, що в Україні знищено понад 400 обʼєктів критичної інфраструктури, які забезпечують теплопостачання та постачання гарячої води