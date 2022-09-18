Зима - це фронт кожної родини, кожен має забезпечити адекватний рівень комфорту, - екснардепка Войціцька
Кожен українець має забезпечити адекватний та мінімальний рівень комфорту життя під час цієї зими. Основне завдання - вижити під час опалювального сезону
Про це екснардепка Вікторія Войціцька розповіла в ефірі Еспресо.
"Кожній конкретній людині дійсно треба дати відповідь на питання: "Як я, якщо у мене є діти і батьки, які потребують додаткової допомоги, можу забезпечити адекватний мінімальний рівень комфорту під час цієї зими?" - зазначила вона.
На думку екснардепки, це те питання, на яке має дати відповідь кожен.
"Не зможе держава про кожного з нас подбати. Треба зціпити зуби та йди вперед і розуміти, що це також наш фронт. Зима - це фронт кожної родини, щоб вижити. Ось це основне завдання", - підсумувала Войціцька.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе