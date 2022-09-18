Про це екснардепка Вікторія Войціцька розповіла в ефірі Еспресо.

"Кожній конкретній людині дійсно треба дати відповідь на питання: "Як я, якщо у мене є діти і батьки, які потребують додаткової допомоги, можу забезпечити адекватний мінімальний рівень комфорту під час цієї зими?" - зазначила вона.

На думку екснардепки, це те питання, на яке має дати відповідь кожен.

"Не зможе держава про кожного з нас подбати. Треба зціпити зуби та йди вперед і розуміти, що це також наш фронт. Зима - це фронт кожної родини, щоб вижити. Ось це основне завдання", - підсумувала Войціцька.