Про це повідомляє Who Scored.

Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Крістал Пелас" з рахунком 2:0 та віддав першу результативну передачу після переходу в лондонський клуб.

За свої дії на полі українець отримав найвищу оцінку з усіх футболістів - 8,1 бала - та став найкращим гравцем зустрічі.

Для 25-річного Олександра Зінченка ця гра стала першою офіційною у складі "Арсеналу". У липні лондонці купили українця у "Манчестер Сіті" за 35 млн євро.

5 серпня у 1-му турі чемпіонату Англії Олександр Зінченко віддав першу результативну передачу за "Арсенал".

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