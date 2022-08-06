Зінченка визнали найкращим футболістом стартового матчу чемпіонату Англії
Українського захисника "Арсеналу" Олександра Зінченка визнали найкращим гравцем матчу 1-го туру чемпіонату Англії проти "Крістал Пелас"
Про це повідомляє Who Scored.
Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Крістал Пелас" з рахунком 2:0 та віддав першу результативну передачу після переходу в лондонський клуб.
За свої дії на полі українець отримав найвищу оцінку з усіх футболістів - 8,1 бала - та став найкращим гравцем зустрічі.
Для 25-річного Олександра Зінченка ця гра стала першою офіційною у складі "Арсеналу". У липні лондонці купили українця у "Манчестер Сіті" за 35 млн євро.
- 5 серпня у 1-му турі чемпіонату Англії Олександр Зінченко віддав першу результативну передачу за "Арсенал".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.52
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40
- Актуальне
- Важливе