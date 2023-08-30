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Головна Спорт Зінченко назвав ім'я найбільш недооціненого футболіста АПЛ

Зінченко назвав ім'я найбільш недооціненого футболіста АПЛ

30 серпня, 2023 середа
03:54
Спорт Олександр Зінченко, Арсенал, Томас Партей

Український захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко поділився думками про найкращих опорних півзахисників АПЛ

Про це з посиланням на ютуб-канал Rio Ferdinand Presents FIVE повідомляє "Трибуна".

Зінченко вважає, що його одноклубник з "Арсенала" Томас Партей є найбільш недооціненим гравцем АПЛ.

"Не можу сказати нічого поганого про Каземіро. Він, безперечно, є гравцем світового класу – 5 трофеїв ЛЧ говорять самі за себе. Але якщо ви хочете, щоб я вибрав когось одного – це буде Томас. У мене в голові була дискусія, хто насправді є найкращим опорним півзахисником, з яким я коли-небудь разом грав. Я обирав між Фернандінью, Партеєм та Родрі", - каже Олександр Зінченко.

Хто такий Томас Партей

У 2020 році "Арсенал" придбав Партея у мадридського "Атлетико" за 50 млн євро. З того часу 30-річний ганець зіграв за лондонців 103 матчі, забив 5 голів і віддав 4 асисти.

За свою кар'єру Партей виграв чемпіонат Іспанії, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Англії.

  • 16 серпня український футболіст Олександр Зінченко відновив тренування з лондонським "Арсеналом".
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Олександр Зінченко
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