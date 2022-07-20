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Зінченко перейшов з "Манчестер Сіті" до "Арсеналу"

20 липня, 2022 середа
12:04
Спорт Олександр Зінченко

Український футболіст Олександр Зінченко перейшов із "Манчестер Сіті" до іншого англійського клубу - "Арсеналу"

Про це повідомляє Manchester Evening News

Інформацію про трансфери українця підтвердив головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. 

"Вплив Зінченка, Жезуса та Стерлінга був величезним. Це неймовірні люди та виняткові гравці, вони йдуть далі. "Челсі" та "Арсенал" — неймовірні клуби, я радітиму успіху, якого вони там досягнуть. Ми вдячні за те, як вони поводилися на полі та поза ним. З Алексом все склалося добре, ми змогли як слід попрощатися. Ми повечеряли та попрощалися", - розповів Гвардіола. 

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "Арсенал" домовився з "Манчестер Сіті" про купівлю Зінченка за 30 млн фунтів (35 млн євро). 

У минулому сезоні 25-річний українець зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії. 

Контракт лівого оборонця з "Ман Сіті" був розрахований до літа 2024 року.

"Арсенал" у минулому сезоні фінішував у АПЛ п'ятим. 

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футбол
Англія
Манчестер Сіті
Олександр Зінченко
Хосеп Гвардіола
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