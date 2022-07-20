Про це повідомляє Manchester Evening News.

Інформацію про трансфери українця підтвердив головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

"Вплив Зінченка, Жезуса та Стерлінга був величезним. Це неймовірні люди та виняткові гравці, вони йдуть далі. "Челсі" та "Арсенал" — неймовірні клуби, я радітиму успіху, якого вони там досягнуть. Ми вдячні за те, як вони поводилися на полі та поза ним. З Алексом все склалося добре, ми змогли як слід попрощатися. Ми повечеряли та попрощалися", - розповів Гвардіола.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "Арсенал" домовився з "Манчестер Сіті" про купівлю Зінченка за 30 млн фунтів (35 млн євро).

У минулому сезоні 25-річний українець зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.

Контракт лівого оборонця з "Ман Сіті" був розрахований до літа 2024 року.

"Арсенал" у минулому сезоні фінішував у АПЛ п'ятим.

16 липня стало відомо, що "Манчестер Сіті" погодився продати Олександра Зінченка "Арсеналу".

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