Зінченко вчетверте став чемпіоном Англії та не стримав сліз після нагородження
Український футболіст Олександр Зінченко вчетверте у кар'єрі став чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті"
Відео святкування Зінченко виклав у Instagram.
У заключному турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" переміг "Астон Віллу" з рахунком 3:2, набрав 93 очки та на 1 пункт випередив "Ліверпуль". По ходу зустрічі команда Хосепа Гвардіоли поступалася 0:2, але зуміла досягти перемоги. Зінченко вийшов на заміну в другому таймі та на 78-й хвилині віддав результативну передачу на Родрі.
25-річний українець став чемпіоном Англії вчетверте у кар'єрі. У нинішньому сезоні АПЛ він зіграв 15 матчів та віддав 4 гольові передачі.
"Манчестер Сіті" виграв чемпіонат Англії увосьме.
Після нагородження Зінченко загорнув чемпіонський кубок в український прапор та не зміг стримати сліз.
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15 травня лідер чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" не зміг переграти у Лондоні "Вест Гем" у 37-му турі Прем'єр-ліги.
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