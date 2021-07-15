Зіпсовані COVID-вакцини у Харківській області: МОЗ проведе розслідування

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У МОЗ зазначили, що на кожній партії вакцини Pfizer, яка транспортується, встановлено спеціальний електронний пристрій - логер, який фіксує температуру. Змінити чи підробити дані логера неможливо, бо вони записуються на захищений носій.

Так, логери на партії вакцини, яку привезли в Харківську область, показали відхилення. Після цього зіпсовані дози повернули на склад, а державне підприємство "Укрмедпостач" провело внутрішнє розслідування. Однак комісія МОЗ хоче сама провести перевірку.

"За попередніми результатами протоколу випробувань логерів виявлено відхилення їхніх показників від встановленого значення температури. Причини таких відхилень має встановити комісія. Про остаточні результати перевірки буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня державне підприємство “Укрмедпостач” поставило до аптечного складу Харківської облради 21 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer. Однак через порушення холодового ланцюга транспортування у двох контейнерах препарати зіпсувалися ㅡ нанівець пішли 9 360 доз вакцини.

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