Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Зіпсовані COVID-вакцини у Харківській області: МОЗ проведе розслідування

Зіпсовані COVID-вакцини у Харківській області: МОЗ проведе розслідування

15 липня, 2021 четвер
16:44
Суспільство вакцина

Міністерство охорони здоров'я проведе розслідування через зіпсовані понад 9 тис. доз вакцини Pfizer на Харківщині

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У МОЗ зазначили, що на кожній партії вакцини Pfizer, яка транспортується, встановлено спеціальний електронний пристрій - логер, який фіксує температуру. Змінити чи підробити дані логера неможливо, бо вони записуються на захищений носій.

Так, логери на партії вакцини, яку привезли в Харківську область, показали відхилення. Після цього зіпсовані дози повернули на склад, а державне підприємство "Укрмедпостач" провело внутрішнє розслідування. Однак комісія МОЗ хоче сама провести перевірку.

"За попередніми результатами протоколу випробувань логерів виявлено відхилення їхніх показників від встановленого значення температури. Причини таких відхилень має встановити комісія. Про остаточні результати перевірки буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, 30 червня державне підприємство “Укрмедпостач” поставило до аптечного складу Харківської облради 21 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer. Однак через порушення холодового ланцюга транспортування у двох контейнерах препарати зіпсувалися ㅡ нанівець пішли 9 360 доз вакцини.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

МОЗ
вакцина
Вакцинація
Коронавірус
Читайте також:
Верховна Рада
14 липня, 2021 середа
Рада перейменувала День захисника України
Дмитро Пєсков
13 липня, 2021 вiвторок
"Росія не виходила з СРСР": речник Путіна Пєсков висловився про територіальні претензії до "колишніх республік"
Кира Рудык
14 липня, 2021 середа
Рудик розповіла, чи є у неї американський паспорт
Київ
+33
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.17
    Купівля 27.17
    Продаж 27.38
  • EUR
    Купівля 32.02
    Продаж 32.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
15 липня
18:02
сепар
Окупанти три рази порушили “тишу” на Донбасі: поранено двох українських військових
17:54
Генералітет США боявся перевороту Трампа після його поразки у виборах, - журналісти
17:45
Дія City: Рада ухвалила законопроєкт про впровадження спецрежиму для ІТ-індустрії строком на 25 років
17:40
Юрій Вітренко
НАЗК просить суд розірвати контракт Вітренка з "Нафтогазом"
17:25
бомбосховище
Віддав бомбосховище під забудову: столичному чиновнику оголосили підозру
17:24
повінь
На заході Європі від повеней загинуло щонайменше 44 людини, десятки зниклих безвісті
17:22
Pfizer вакцина
Україна змінила правила зберігання вакцини Pfizer з дозволу виробника
17:17
комп’ютер
Рада попередньо підтримала онлайн-прописку українців
17:07
Денис Монастирський
Потрібна кількість голосів на комітеті буде, - Осадчук про призначення Монастирського очільником МВС
17:00
електромобіль
Рада підтримала податкові пільги на імпорт електромобілів
16:48
газ
Суд ЄС підтримав вимогу Польщі та обмежив роботу газопроводу-продовження "Північного потоку" в Німеччині
16:40
Дмитро Кулеба
Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії – Кулеба
16:30
Василь Петрик
Народні депутати від Львівщини заступились за пам’яткоохоронця Василя Петрика
16:16
вакцина
В українських аптеках можуть відкрити пункти COVID-вакцинації
16:16
У Москві злива затопила злітну смугу аеропорту "Шереметьєво". ВІДЕО
16:13
На Черкащині під час ремонтних робіт у каналізаційному колодязі загинули двоє чоловіків
16:01
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі заскочили на брехні задля зриву реваншу з Вайлдером
16:01
В Україні дозволили обслуговувати позачергово осіб з інвалідністю
16:00
Крим
Росіяни можуть заборонити в'їзд до Криму невакцинованим від коронавірусу
15:56
медуза
У курортному Бердянську навала медуз: відпочиваючі не можуть зайти в море
15:50
Захист дітей від негативного впливу еротичної продукції: Рада прийняла за основу законопроєкт
15:46
В Данії помер кримінальний репортер, якого важко поранили минулого тижня
15:43
Facebook
Facebook планує виплатити $1 млрд до 2022 року користувачам, які створюють контент
15:41
ЄС
Комітет Європарламенту пропонує не визнавати вибори в РФ у разі порушення міжнародного права
15:26
пожежа
У Києві оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
15:26
Конор Макгрегор
Оприлюднено божевільний гонорар Макгрегора за поразку нокаутом
15:11
"Крок відчаю": МЗС відреагувало на приїзд єдиноросів в окупований Луганськ
15:10
поліцейський
На Донеччині в ДТП загинув поліцейський
15:06
Черговий рекорд: у Києві ніч на 15 липня була найтеплішою за 140 років
15:01
СБУ заблокувала контрабанду до Росії комплектуючих до військового гелікоптера Мі-24
14:49
Денис Монастирський
Шмигаль вніс до Ради кандидатуру Монастирського на посаду очільника МВС, - Юрчишин
14:48
Ар'єн Роббен
Легендарний футболіст "Баварії", "Челсі" та "Реалу" вдруге оголосив про завершення кар'єри
14:47
Сергій Гармаш
Є принципово неприйнятна для України позиція, є неприйнятна для РФ: Гармаш про "кластери" з врегулювання війни
14:44
вакцина
Данія та Румунія виділить Україні 600 тис. доз від COVID-19, - Єврокомісія
14:26
1+1
Нацрада оштрафувала "1+1" на 70 тис. грн за показ у ефірі серіалу російською мовою
14:21
Ломаченко - Накатані
Екстренер Кличка порівняв Ломаченка зі зламаним автомобілем
14:18
пігулки
Рада заборонила продаж ліків дітям
14:14
Хмельницький
У Хмельницькому перейменували 24 вулиць та провулків: прибрали назви часів СРСР та царської Росії
14:06
Рада ратифікувала угоду з ЄІБ для отримання 300 млн грн на енергоефективність
14:04
КПВВ "Чаплинка"
На КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом продовжено ремонтні роботи до 15 серпня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV