Зірка радянської естради Лайма Вайкуле відкрито підтримала Україну на концерті у Литві

Про це вона написала в інстаграм та прокоментувала виданню Delfi.

Журналістам зірка пояснила що однозначно за Україну: "А як інакше? Чого ще від мене можна було чекати? Ми живемо в Латвії, я громадянка Латвії, наша політика і позиція однозначні".

На запитання, чи найближчим часом вона виступатиме в Росії, Вайкуле відповіла: "Поки що ні. Я навіть не знаю, як це може відбуватися емоційно!".

Лайма Вайкуле – латиська співачка та акторка. Одна з найяскравіших зірок радянської естради. Прославилась завдяки співпраці з композитором Раймолдом Паулсом. Почала кар'єру ще в середині 1960-х років і співає й досі. Проживає у Латвії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb