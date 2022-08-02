Зірка радянської естради Лайма Вайкуле відкрито підтримала Україну на концерті у Литві
Вайкуле вийшла на сцену з українським прапором під час концерту в литовській Паланзі
Про це вона написала в інстаграм та прокоментувала виданню Delfi.
Журналістам зірка пояснила що однозначно за Україну: "А як інакше? Чого ще від мене можна було чекати? Ми живемо в Латвії, я громадянка Латвії, наша політика і позиція однозначні".
На запитання, чи найближчим часом вона виступатиме в Росії, Вайкуле відповіла: "Поки що ні. Я навіть не знаю, як це може відбуватися емоційно!".
Лайма Вайкуле – латиська співачка та акторка. Одна з найяскравіших зірок радянської естради. Прославилась завдяки співпраці з композитором Раймолдом Паулсом. Почала кар'єру ще в середині 1960-х років і співає й досі. Проживає у Латвії.
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